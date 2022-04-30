Стадион: Арсенал (Тула)
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
Краснодар
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
14 матчей
14.3%
7.1%
78.6%
2 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.15
|Марков Евгений
|4
|0.15
|Кангва Эванс
|3
|0.11
|Луценко Евгений
|3
|0.11
|Давиташвили Зурико
|3
|0.11
|Кангва Кингс
|2
|0.07
|Деспотович Джордже
|2 (2)
|0.07
|Ткачёв Сергей
|2
|0.07
|Чаушич Горан
|2
|0.07
|Степанов Данил
|1
|0.04
|Смольников Игорь
|1
|0.04
|Новосельцев Иван
|1
|0.04
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.22
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|0.22
|Кабелла Реми
|4
|0.15
|Ильин Владимир
|4
|0.15
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.11
|Ионов Алексей
|2
|0.07
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|Черников Александр
|2
|0.07
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Кривцов Никита
|1
|0.04
|Газинский Юрий
|1
|0.04
|Спайич Урош
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.04
|Исаенко Олег
|0
|0
|Апеков Руслан
|0
|0
|Олусегун Олакунле
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чаушич Горан
|5
|2
|Кангва Кингс
|6
|1
|Марков Евгений
|6
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Смольников Игорь
|5
|0
|Радакович Урош
|5
|0
|Сокол Артём
|3
|1
|Беляев Максим
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Коченков Антон
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Степанов Данил
|3
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Панченко Кирилл
|2
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Давиташвили Зурико
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
|Кайнов Максим
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|14
|3
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Газинский Юрий
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сорокин Егор
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Апеков Руслан
|1
|1
|Петров Сергей
|2
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
7%
3
13%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
2
13%
7
30%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
26%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
17%
3
19%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Пропущено
35
13
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
3
9%
3
23%
1-15
8
23%
1
8%
16-30
6
17%
5
38%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
9
26%
3
23%
76-90
Забито
27
39
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
3
11%
6
15%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
6
22%
5
13%
31-45
2
7%
4
10%
46-60
5
19%
8
21%
61-75
6
22%
9
23%
76-90
Пропущено
54
28
26 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 18
8
15%
5
18%
1-15
10
19%
3
11%
16-30
8
15%
9
32%
31-45
8
15%
3
11%
46-60
4
7%
3
11%
61-75
16
30%
30%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0
Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0
Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|64 - 26
|61
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|47 - 28
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|48 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 27
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|39 - 28
|45
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 36
|41
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 32
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|33 - 37
|35
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|45 - 46
|34
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 38
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|31 - 43
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 31
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|27 - 54
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 15
|37
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|7.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 21
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Краснодар
Исход игры
Арсенал Тула
7.9% (3)
Ничья
28.9% (11)
Краснодар
63.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (20)
Меньше
45.95% (17)
Обе команды забьют
Да
81.08% (30)
Нет
18.92% (7)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
39.5% (15)
1:1 Ничья
26.3% (10)
0:2 Краснодар
10.5% (4)
0:1 Краснодар
5.3% (2)
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