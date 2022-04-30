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РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Арсенал Тула
 
Позже
Краснодар

История личных встреч

Арсенал Тула
Краснодар

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

14 матчей

14.3%
7.1%
78.6%
2 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ТМК
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.15
Марков Евгений 4 0.15
Кангва Эванс 3 0.11
Луценко Евгений 3 0.11
Давиташвили Зурико 3 0.11
Кангва Кингс 2 0.07
Деспотович Джордже 2 (2) 0.07
Ткачёв Сергей 2 0.07
Чаушич Горан 2 0.07
Степанов Данил 1 0.04
Смольников Игорь 1 0.04
Новосельцев Иван 1 0.04
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.22
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.22
Кабелла Реми 4 0.15
Ильин Владимир 4 0.15
Классон Виктор 3 (1) 0.11
Ионов Алексей 2 0.07
Де Вильена Тонни 2 0.07
Черников Александр 2 0.07
Манелов Ираклий 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Газинский Юрий 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Исаенко Олег 0 0
Апеков Руслан 0 0
Олусегун Олакунле 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаушич Горан 5 2
Кангва Кингс 6 1
Марков Евгений 6 0
Костадинов Георги 6 0
Смольников Игорь 5 0
Радакович Урош 5 0
Сокол Артём 3 1
Беляев Максим 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Коченков Антон 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Степанов Данил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Панченко Кирилл 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Кангва Эванс 1 0
Кайнов Максим 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 14 3
Крыховяк Гжегож 1 2
Газинский Юрий 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сорокин Егор 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Апеков Руслан 1 1
Петров Сергей 2 0
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ионов Алексей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Самко Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
7%
3
13%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
2
13%
7
30%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
26%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
17%
3
19%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

35
13
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
3
9%
3
23%
1-15
8
23%
1
8%
16-30
6
17%
5
38%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
9
26%
3
23%
76-90

Забито

27
39
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
3
11%
6
15%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
6
22%
5
13%
31-45
2
7%
4
10%
46-60
5
19%
8
21%
61-75
6
22%
9
23%
76-90

Пропущено

54
28
26 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 18
8
15%
5
18%
1-15
10
19%
3
11%
16-30
8
15%
9
32%
31-45
8
15%
3
11%
46-60
4
7%
3
11%
61-75
16
30%
30%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0
Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0
Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар Заявка 27 13 6 8 39 - 28 45
6. Локомотив Москва Заявка 27 11 8 8 38 - 36 41
7. Крылья Советов Заявка 27 11 5 11 34 - 32 38
8. Ахмат Заявка 27 11 2 14 33 - 37 35
9. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
10. Спартак Москва Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
11. Нижний Новгород Заявка 27 7 8 12 25 - 38 29
12. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 27 5 7 15 27 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
7. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
8. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 6 4 15 - 19 15
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 38
    Арсенал Тула 7.9% (3)
    X 28.9% (11)
    Краснодар 63.2% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Краснодар
    2.88
    3.66
    2.56
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Краснодар

    Исход игры
    Арсенал Тула
    7.9% (3)
    Ничья
    28.9% (11)
    Краснодар
    63.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (30)
    Нет
    18.92% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    39.5% (15)
    1:1 Ничья
    26.3% (10)
    0:2 Краснодар
    10.5% (4)
    0:1 Краснодар
    5.3% (2)
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    Арсенал Тула
    Краснодар
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