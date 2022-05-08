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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион:
Брондбю
0:0
Первый тайм: 7'
Копенгаген
0' 7'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Копенгаген
4.50
3.74
2.00
Все Коэффициенты
30
Хермансен
Мадс
17
Бруус
Андреас
4
Рустед
Сигурд
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
22
Радошевич
Йосип
23
Каппис
Кристиан
27
Хедлунд
Симон
36
Квистгарден
Матиас
24
Дивкович
Марко
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
17
Мукайру
Пол
16
Биэл
Пеп
15
Классон
Виктор
9
Йоргенсен
Николай
Брондбю
4-1-2-1-2
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Брондбю
Копенгаген

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
75%
9 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед

Первый тайм

38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 24 победы

54 матча

25.9%
24.1%
50%
14 побед 13 ничьих 27 побед

Первый тайм

16.7%
51.9%
31.4%
9 побед 28 ничьих 17 побед

Второй тайм

20.4%
35.2%
44.4%
11 побед 19 ничьих 24 победы

История матчей

СДЧГ
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1
Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2
Копенгаген
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1
Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 3'
      Анкерсен Петер делает длинную передачу вперед
    • 3'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 2'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брондбю начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Копенгаген
    4.50
    3.74
    2.00
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