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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион: Зрители: 22405
Брондбю
1:1
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
28' Гол
Биэл Пеп
45' Желтая карточка
Каппис Кристиан
56' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
61' Желтая карточка
Дикс Кевин
76' Желтая карточка
Грабара Камил
76' Желтая карточка
Хедлунд Симон
86' Вторая желтая карточка
Дикс Кевин
90' Желтая карточка
Салех Юсеф
1:1
90' Гол
Греве Матиас
90'+4

Ход матча

28'
0:1
Биэл Пеп
33'
 
Бабакар Хоума
Йоргенсен Николай
45'
Каппис Кристиан
 
56'
Квистгарден Матиас
 
61'
 
Дикс Кевин
63'
Бьёрк Карл
Дивкович Марко
 
63'
Греве Матиас
Каппис Кристиан
 
68'
 
Бовинг Виллиам
Классон Виктор
68'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Мукайру Пол
76'
 
Грабара Камил
76'
Хедлунд Симон
 
79'
 
Elias Jelert Kristensen
Анкерсен Петер
86'
Салех Юсеф
Бруус Андреас
 
86'
Бьюр Петер
Белл Джо
 
86'
 
Дикс Кевин
89'
Хеггхейм Хенрик
Шиембе Кевин
 
90'
Салех Юсеф
 
90'
Греве Матиас
(Риверос Блас)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

30
Хермансен
Мадс
17
Бруус
Андреас
4
Рустед
Сигурд
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
22
Радошевич
Йосип
23
Каппис
Кристиан
27
Хедлунд
Симон
36
Квистгарден
Матиас
24
Дивкович
Марко
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
17
Мукайру
Пол
16
Биэл
Пеп
15
Классон
Виктор
9
Йоргенсен
Николай
Брондбю
4-1-2-1-2
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Брондбю
Копенгаген

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
75%
9 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед

Первый тайм

38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 24 победы

54 матча

25.9%
24.1%
50%
14 побед 13 ничьих 27 побед

Первый тайм

16.7%
51.9%
31.4%
9 побед 28 ничьих 17 побед

Второй тайм

20.4%
35.2%
44.4%
11 побед 19 ничьих 24 победы

История матчей

СДЧГ
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1
Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2
Копенгаген
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1
Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22405 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Брондбю: 57%, Копенгаген: 43%.
  • 94'
    Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Копенгаген
  • 93'
    Какой промах! Греве Матиас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
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