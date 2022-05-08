Стадион: Брондбю Зрители: 22405
1:1
Конец матча
0:1
28' ГолБиэл Пеп
45' Желтая карточкаКаппис Кристиан
56' Желтая карточкаКвистгарден Матиас
61' Желтая карточкаДикс Кевин
76' Желтая карточкаГрабара Камил
76' Желтая карточкаХедлунд Симон
86' Вторая желтая карточкаДикс Кевин
90' Желтая карточкаСалех Юсеф
1:1
90' ГолГреве Матиас
Ход матча
28'
0:1
45'
61'
76'
76'
86'
86'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
33
Фальк
Расмус
17
Мукайру
Пол
16
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бьёрк КарлПолузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Копенгаген
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
75%
9 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
34 матча
20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед
Первый тайм
38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 24 победы
54 матча
25.9%
24.1%
50%
14 побед 13 ничьих 27 побед
Первый тайм
16.7%
51.9%
31.4%
9 побед 28 ничьих 17 побед
Второй тайм
20.4%
35.2%
44.4%
11 побед 19 ничьих 24 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1
Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2
Копенгаген
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1
Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0