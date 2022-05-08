Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

47' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Каппис Кристиан получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Копенгаген

45' Как он промахнулся? Дивкович Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

45' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

43' Белл Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Удар от ворот произведет Брондбю

42' Как он промахнулся? Бабакар Хоума имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

41' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Копенгаген

39' Брондбю выполняет удар от ворот.

38' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Грабара Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Копенгаген

36' Дивкович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Брондбю выполняет удар от ворот.

34' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Копенгаген

33' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Ох, нехорошо это выглядит. Йоргенсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Йоргенсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Брондбю выполняет удар от ворот.

31' Мукайру Пол из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

30' Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Г О О О О Л - Биэл Пеп забивает ударом с левой ноги!

28' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

28' Риверос Блас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Белл Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Мэдс Хермансен не дал случится голу! Биэл Пеп должен был забивать, но Мэдс Хермансен сделал отличный сейв

27' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Камиль Грабара не дал случится голу! Квистгарден Матиас должен был забивать, но Камиль Грабара сделал отличный сейв

24' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Брондбю выполняет удар от ворот.

21' Как он промахнулся? Йоргенсен Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

21' Плохо сыграл Бруус Андреас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

20' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Квистгарден Матиас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

19' Удар от ворот произведет Брондбю

19' Йоргенсен Николай не смог попасть в створ ударом издали

18' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Брондбю выполняет удар от ворот.

16' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Фальк Расмус из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Плохо сыграл Шиембе Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Должен был быть гол! Лерагер Лукас имел отличный шанс, но Мэдс Хермансен не дал голу состоятся!

13' Каппис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шиембе Кевин из команды Брондбю

11' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дикс Кевин из команды Копенгаген

10' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

9' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Шиембе Кевин нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

7' Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Удар от ворот произведет Копенгаген

7' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Игрок Хедлунд Симон из команды Брондбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

6' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брондбю начинает с центра поля