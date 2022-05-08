Стадион: Свисспорарена
1:0
38' ГолАбубакар-Анкра Асума
44' Желтая карточкаБурч Марко
45' Желтая карточкаРоделен Ронни
45' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
45' Желтая карточкаСассо Венсан
Ход матча
38'
44'
45'
45'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
53 Владение мячом, % 47
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
30
Яшари
Ардон
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чумич НиколаПолузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Люцерн
Серветт
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|6 (1)
|0.18
|Ндиайе Ибраима
|4
|0.12
|Соргич Деян
|4 (1)
|0.12
|Сидлер Сильван
|3
|0.09
|Чумич Никола
|3
|0.09
|Бурч Марко
|3
|0.09
|Дрэгер Мохамед
|2
|0.06
|Квасина Марко
|2
|0.06
|Шульц Марвин
|2 (1)
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.06
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Ташар Варол
|1
|0.03
|Верманн Йорди
|1
|0.03
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.03
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|11 (2)
|0.33
|Киэ Грежон
|6
|0.18
|Конья Тимоте
|5
|0.15
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.12
|Роделен Ронни
|4
|0.12
|Схалк Алекс
|3
|0.09
|Руй Стив
|3
|0.09
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Валь Тео
|1 (1)
|0.03
|Оберлин Димитри
|1
|0.03
|Сотье Антони
|1
|0.03
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Вуйоз Николя
|1
|0.03
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Бауэр Мориц
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|9
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|5
|1
|Бурч Марко
|6
|0
|Яшари Ардон
|5
|0
|Чумич Никола
|3
|1
|Соргич Деян
|4
|0
|Симани Денис
|4
|0
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Верманн Йорди
|4
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Фрыдек Мартин
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Гретер Симон
|2
|0
|Кампо Самуэле
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Квасина Марко
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|12
|1
|Дулин Давид
|6
|1
|Клиши Гаэль
|5
|1
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Диалло Мусса
|4
|1
|Фрик Джереми
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Имери Кастриот
|4
|0
|Роделен Ронни
|3
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
|Valton Behrami
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
23
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
2
10%
2
9%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
5
25%
8
35%
76-90
Пропущено
28
32
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
5
18%
4
13%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
5
18%
7
22%
31-45
6
21%
4
13%
46-60
4
14%
7
22%
61-75
5
18%
7
22%
76-90
Забито
19
23
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
4
21%
2
9%
1-15
1
5%
6
26%
16-30
2
11%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
9
47%
2
9%
76-90
Пропущено
32
24
23 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
12
38%
3
13%
1-15
6
19%
1
4%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
2
6%
5
21%
46-60
3
9%
4
17%
61-75
4
13%
5
21%
76-90
Забито
39
46
14 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 18
7 Не забивали 6
6
15%
4
9%
1-15
5
13%
8
17%
16-30
3
8%
10
22%
31-45
5
13%
7
15%
46-60
6
15%
7
15%
61-75
14
36%
10
22%
76-90
Пропущено
60
56
36 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 32
24 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 26
17
28%
7
13%
1-15
9
15%
4
7%
16-30
10
17%
13
23%
31-45
8
13%
9
16%
46-60
7
12%
11
20%
61-75
9
15%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1
Серветт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0
Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|33
|23
|6
|4
|73 - 39
|75
|2.
|Базель
|0:0
|33
|14
|15
|4
|67 - 39
|57
|3.
|Янг Бойз
|33
|14
|11
|8
|71 - 47
|53
|4.
|Лугано
|33
|15
|5
|13
|45 - 49
|50
|5.
|Санкт-Галлен
|33
|13
|8
|12
|61 - 56
|47
|6.
|Серветт
|0:1
|33
|12
|5
|16
|45 - 58
|41
|7.
|Сьон
|33
|10
|7
|16
|40 - 60
|37
|8.
|Грасcхоппер
|33
|8
|12
|13
|50 - 52
|36
|9.
|Люцерн
|1:0
|33
|7
|12
|14
|41 - 59
|33
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|33
|4
|9
|20
|34 - 68
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 23
|30
|4.
|Базель
|0:0
|16
|7
|7
|2
|36 - 18
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|6.
|Серветт
|0:1
|16
|7
|3
|6
|23 - 24
|24
|7.
|Сьон
|16
|6
|3
|7
|17 - 20
|21
|8.
|Люцерн
|1:0
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|9.
|Грасcхоппер
|17
|4
|6
|7
|30 - 32
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|17
|3
|5
|9
|22 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|3
|3
|32 - 21
|36
|2.
|Базель
|0:0
|17
|7
|8
|2
|31 - 21
|29
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|7
|1
|8
|29 - 29
|22
|4.
|Янг Бойз
|17
|5
|6
|6
|37 - 27
|21
|5.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|0:1
|17
|5
|2
|10
|22 - 34
|17
|8.
|Сьон
|17
|4
|4
|9
|23 - 40
|16
|9.
|Люцерн
|1:0
|16
|1
|9
|6
|19 - 32
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|16
|1
|4
|11
|12 - 32
|7