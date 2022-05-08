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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 11596
Люцерн
4:0
Конец матча
Серветт
0'
1:0
38' Гол
Абубакар-Анкра Асума
44' Желтая карточка
Бурч Марко
45' Желтая карточка
Роделен Ронни
45' Желтая карточка
Дрэгер Мохамед
45' Желтая карточка
Сассо Венсан
2:0
66' Гол
Соргич Деян
70' Желтая карточка
Имери Кастриот
71' Вторая желтая карточка
Имери Кастриот
71' Желтая карточка
Угриниц Филип
79' Желтая карточка
Бедья Крис
3:0
82' Гол
Ндиайе Ибраима
85' Желтая карточка
Оберлин Димитри
85' Желтая карточка
Шульц Марвин
4:0
86' Гол
Чумич Никола
90'+2
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
4
Гентнер
Кристиан
30
Яшари
Ардон
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
27
Квасина
Марко
21
Абубакар-Анкра
Асума
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
17
Имери
Кастриот
12
Роделен
Ронни
27
Антунес
Алексис
Люцерн
4-3-1-2
Серветт
4-3-1-2

История личных встреч

Люцерн
Серветт

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 6 (1) 0.18
Ндиайе Ибраима 5 0.15
Соргич Деян 5 (1) 0.15
Чумич Никола 4 0.12
Сидлер Сильван 3 0.09
Бурч Марко 3 0.09
Дрэгер Мохамед 2 0.06
Квасина Марко 2 0.06
Шульц Марвин 2 (1) 0.06
Шюрпф Паскаль 2 0.06
Яшари Ардон 1 0.03
Ташар Варол 1 0.03
Верманн Йорди 1 0.03
Эмини Лорик 1 (1) 0.03
Кампо Самуэле 0 0
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 11 (2) 0.33
Киэ Грежон 6 0.18
Конья Тимоте 5 0.15
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.12
Роделен Ронни 4 0.12
Схалк Алекс 3 0.09
Руй Стив 3 0.09
Антунес Алексис 2 0.06
Валь Тео 1 (1) 0.03
Оберлин Димитри 1 0.03
Сотье Антони 1 0.03
Сассо Венсан 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Вуйоз Николя 1 0.03
Клиши Гаэль 0 0
Бауэр Мориц 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 10 2
Угриниц Филип 8 0
Ташар Варол 5 1
Бурч Марко 6 0
Яшари Ардон 5 0
Чумич Никола 3 1
Соргич Деян 4 0
Симани Денис 4 0
Ндиайе Ибраима 4 0
Верманн Йорди 4 0
Фаркаш Патрик 3 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Фрыдек Мартин 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Гретер Симон 2 0
Кампо Самуэле 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Квасина Марко 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 12 1
Дулин Давид 6 1
Клиши Гаэль 5 1
Имери Кастриот 5 1
Сеспедес Борис 6 0
Диалло Мусса 4 1
Фрик Джереми 3 1
Сотье Антони 4 0
Киэ Грежон 4 0
Роделен Ронни 3 0
Руй Стив 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Стеванович Мирослав 2 0
Бедья Крис 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Антунес Алексис 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Конья Тимоте 1 0
Мендеш Папу 1 0
Valton Behrami 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
23
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
8%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
7
29%
29%
8
35%
76-90

Пропущено

28
36
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
5
18%
4
11%
1-15
3
11%
3
8%
16-30
5
18%
8
22%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
4
14%
8
22%
61-75
5
18%
9
25%
76-90

Забито

19
23
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
4
21%
2
9%
1-15
1
5%
6
26%
16-30
2
11%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
9
47%
2
9%
76-90

Пропущено

32
24
23 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
12
38%
3
13%
1-15
6
19%
1
4%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
2
6%
5
21%
46-60
3
9%
4
17%
61-75
4
13%
5
21%
76-90

Забито

43
46
15 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
6
14%
4
9%
1-15
5
12%
8
17%
16-30
4
9%
10
22%
31-45
5
12%
7
15%
46-60
7
16%
7
15%
61-75
16
37%
10
22%
76-90

Пропущено

60
60
36 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 35
24 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 27
17
28%
7
12%
1-15
9
15%
4
7%
16-30
10
17%
14
23%
31-45
8
13%
9
15%
46-60
7
12%
12
20%
61-75
9
15%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1
Серветт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0
Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 33 23 6 4 73 - 39 75
2. Базель 33 14 15 4 67 - 39 57
3. Янг Бойз 33 14 11 8 71 - 47 53
4. Лугано 33 15 5 13 45 - 49 50
5. Санкт-Галлен 33 13 8 12 61 - 56 47
6. Серветт 33 12 5 16 45 - 61 41
7. Сьон 33 10 7 16 40 - 60 37
8. Грасcхоппер 33 8 12 13 50 - 52 36
9. Люцерн 33 7 12 14 44 - 59 33
10. Лозанна-Спорт 33 4 9 20 34 - 68 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 23 30
4. Базель 16 7 7 2 36 - 18 28
5. Санкт-Галлен 17 6 7 4 32 - 27 25
6. Серветт 16 7 3 6 23 - 24 24
7. Сьон 16 6 3 7 17 - 20 21
8. Люцерн 17 6 3 8 25 - 27 21
9. Грасcхоппер 17 4 6 7 30 - 32 18
10. Лозанна-Спорт 17 3 5 9 22 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 3 3 32 - 21 36
2. Базель 17 7 8 2 31 - 21 29
3. Санкт-Галлен 16 7 1 8 29 - 29 22
4. Янг Бойз 17 5 6 6 37 - 27 21
5. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 17 5 2 10 22 - 37 17
8. Сьон 17 4 4 9 23 - 40 16
9. Люцерн 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 16 1 4 11 12 - 32 7
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    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      49'
      Сассо Венсан получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Дрэгер Мохамед получил желтую карточку от судьи
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