Стадион: Stade de la Tuiliere
0:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
50 Владение мячом, % 50
40
Диао
Мори
51
Anel
Husic
80
Саншеш
Алвин
21
Жан
Н'Гессан
98
Койл
Трей
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
11
Салаи
Адам
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
51 Anel HusicЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
73 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Чалов ФёдорНападающий
-
-
Главный тренер: Абаскал Гильермо
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Базель
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
34 матча
8.8%
17.6%
73.6%
3 победы 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
11.8%
38.2%
50%
4 победы 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
14.7%
17.6%
67.7%
5 побед 6 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|12 (2)
|0.36
|Кукурузович Степан
|7 (5)
|0.21
|Уаттара Брахима
|4
|0.12
|Маю Хишам
|2
|0.06
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.06
|Требель Адриен
|1
|0.03
|Anel Husic
|1
|0.03
|Саншеш Алвин
|1
|0.03
|Монтейру Элтон
|1
|0.03
|Rodrigo Pollero
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Алакуш Софьян
|0
|0
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.42
|Миллар Лиам
|7
|0.21
|Штокер Валентин
|6
|0.18
|Эспозито Себастьяно
|5 (1)
|0.15
|Ланг Михаэль
|4
|0.12
|Чалов Фёдор
|4
|0.12
|Салаи Адам
|4
|0.12
|Касами Пайтим
|3
|0.09
|Ндой Дан
|3
|0.09
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.09
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|Малес Дариан
|2
|0.06
|Лопес Серхио
|2
|0.06
|Паласиос Матиас
|1
|0.03
|Каттербах Ноа
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Джюмарт Эрай
|1
|0.03
|Чипперфилд Лиам
|1
|0.03
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Тавареш Томаш
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|8
|0
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Маю Хишам
|6
|1
|Зохури Армель
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Шафик Фуад
|4
|1
|Пундже Максим
|5
|0
|Диао Мори
|5
|0
|Требель Адриен
|3
|1
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Кукурузович Степан
|4
|0
|Монтейру Элтон
|4
|0
|Zeki Amdouni
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Алакуш Софьян
|3
|0
|Койл Трей
|3
|0
|Rodrigo Pollero
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрай Фабиан
|9
|0
|Джака Таулант
|8
|0
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Штокер Валентин
|5
|0
|Касами Пайтим
|5
|0
|Пельмар Анди
|5
|0
|Ланг Михаэль
|4
|0
|Лопес Серхио
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Тавареш Томаш
|4
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
30
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
4
17%
3
10%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
5
22%
5
17%
31-45
1
4%
7
23%
46-60
5
22%
3
10%
61-75
7
30%
8
27%
76-90
Пропущено
35
22
11 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
11%
2
9%
1-15
3
9%
6
27%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
6
17%
4
18%
46-60
9
26%
4
18%
61-75
9
26%
4
18%
76-90
Забито
13
36
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
3
23%
4
11%
1-15
1
8%
3
8%
16-30
2
15%
8
22%
31-45
1
8%
6
17%
46-60
3
23%
8
22%
61-75
3
23%
7
19%
76-90
Пропущено
31
18
12 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
4
13%
1
6%
1-15
2
6%
3
17%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
11
35%
8
44%
76-90
Забито
36
66
16 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 39
12 Забивали первыми 19
10 Не забивали 3
7
19%
7
11%
1-15
2
6%
7
11%
16-30
7
19%
13
20%
31-45
2
6%
13
20%
46-60
8
22%
11
17%
61-75
10
28%
15
23%
76-90
Пропущено
66
40
23 В 1-м тайме 16
43 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 12
31 Не пропускали 23
8
12%
3
8%
1-15
5
8%
9
23%
16-30
10
15%
4
10%
31-45
10
15%
6
15%
46-60
13
20%
6
15%
61-75
20
30%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2
Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3
Базель
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0
Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|33
|23
|6
|4
|73 - 39
|75
|2.
|Базель
|0:0
|33
|14
|15
|4
|67 - 39
|57
|3.
|Янг Бойз
|33
|14
|11
|8
|71 - 47
|53
|4.
|Лугано
|33
|15
|5
|13
|45 - 49
|50
|5.
|Санкт-Галлен
|33
|13
|8
|12
|61 - 56
|47
|6.
|Серветт
|0:1
|33
|12
|5
|16
|45 - 58
|41
|7.
|Сьон
|33
|10
|7
|16
|40 - 60
|37
|8.
|Грасcхоппер
|33
|8
|12
|13
|50 - 52
|36
|9.
|Люцерн
|1:0
|33
|7
|12
|14
|41 - 59
|33
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|33
|4
|9
|20
|34 - 68
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 23
|30
|4.
|Базель
|0:0
|16
|7
|7
|2
|36 - 18
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|6.
|Серветт
|0:1
|16
|7
|3
|6
|23 - 24
|24
|7.
|Сьон
|16
|6
|3
|7
|17 - 20
|21
|8.
|Люцерн
|1:0
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|9.
|Грасcхоппер
|17
|4
|6
|7
|30 - 32
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|17
|3
|5
|9
|22 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|3
|3
|32 - 21
|36
|2.
|Базель
|0:0
|17
|7
|8
|2
|31 - 21
|29
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|7
|1
|8
|29 - 29
|22
|4.
|Янг Бойз
|17
|5
|6
|6
|37 - 27
|21
|5.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|0:1
|17
|5
|2
|10
|22 - 34
|17
|8.
|Сьон
|17
|4
|4
|9
|23 - 40
|16
|9.
|Люцерн
|1:0
|16
|1
|9
|6
|19 - 32
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|16
|1
|4
|11
|12 - 32
|7