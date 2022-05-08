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  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Лозанна-Спорт
0:0
Второй тайм: 49'
Базель
0' 49'

Ход матча

39'
 
Малес Дариан
Тавареш Томаш

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Базель
4.10
4.05
2.38
Все Коэффициенты
40
Диао
Мори
51
Anel
Husic
5
Гриппо
Симоне
29
Пундже
Максим
30
Требель
Адриен
24
Зохури
Армель
80
Саншеш
Алвин
21
Жан
Н'Гессан
98
Койл
Трей
11
Уаттара
Брахима
9
Zeki
Amdouni
1
Линднер
Хайнц
30
Тавареш
Томаш
21
Пельмар
Анди
15
Павлович
Страхиня
3
Каттербах
Ноа
23
Бургер
Ваутер
34
Джака
Таулант
9
Эспозито
Себастьяно
20
Фрай
Фабиан
40
Чипперфилд
Лиам
11
Салаи
Адам
Лозанна-Спорт
3-1-4-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Базель

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

34 матча

8.8%
17.6%
73.6%
3 победы 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

11.8%
38.2%
50%
4 победы 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

14.7%
17.6%
67.7%
5 побед 6 ничьих 23 победы

История матчей

С
3:0
ТМК
3:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 12 (2) 0.36
Кукурузович Степан 7 (5) 0.21
Уаттара Брахима 4 0.12
Маю Хишам 2 0.06
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.06
Требель Адриен 1 0.03
Anel Husic 1 0.03
Саншеш Алвин 1 0.03
Монтейру Элтон 1 0.03
Rodrigo Pollero 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Алакуш Софьян 0 0
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.42
Миллар Лиам 7 0.21
Штокер Валентин 6 0.18
Эспозито Себастьяно 5 (1) 0.15
Ланг Михаэль 4 0.12
Чалов Фёдор 4 0.12
Салаи Адам 4 0.12
Касами Пайтим 3 0.09
Ндой Дан 3 0.09
Фрай Фабиан 3 (1) 0.09
Жегрова Эдон 2 0.06
Малес Дариан 2 0.06
Лопес Серхио 2 0.06
Паласиос Матиас 1 0.03
Каттербах Ноа 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Джюмарт Эрай 1 0.03
Чипперфилд Лиам 1 0.03
Бургер Ваутер 0 0
Тавареш Томаш 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 8 0
Сузуки Тоити 8 0
Маю Хишам 6 1
Зохури Армель 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Шафик Фуад 4 1
Пундже Максим 5 0
Диао Мори 5 0
Требель Адриен 3 1
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Кукурузович Степан 4 0
Монтейру Элтон 4 0
Zeki Amdouni 4 0
Karim Sow 4 0
Алакуш Софьян 3 0
Койл Трей 3 0
Rodrigo Pollero 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Коне Ламин 1 0
Джордж Майрон 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 9 0
Джака Таулант 8 0
Бургер Ваутер 6 1
Штокер Валентин 5 0
Касами Пайтим 5 0
Пельмар Анди 5 0
Ланг Михаэль 4 0
Лопес Серхио 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Тавареш Томаш 4 0
Ндой Дан 4 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Кинтилья Хорди 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
30
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
4
17%
3
10%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
5
22%
5
17%
31-45
1
4%
7
23%
46-60
5
22%
3
10%
61-75
7
30%
8
27%
76-90

Пропущено

35
22
11 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
11%
2
9%
1-15
3
9%
6
27%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
6
17%
4
18%
46-60
9
26%
4
18%
61-75
9
26%
4
18%
76-90

Забито

13
36
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
3
23%
4
11%
1-15
1
8%
3
8%
16-30
2
15%
8
22%
31-45
1
8%
6
17%
46-60
3
23%
8
22%
61-75
3
23%
7
19%
76-90

Пропущено

31
18
12 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
4
13%
1
6%
1-15
2
6%
3
17%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
11
35%
8
44%
76-90

Забито

36
66
16 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 39
12 Забивали первыми 19
10 Не забивали 3
7
19%
7
11%
1-15
2
6%
7
11%
16-30
7
19%
13
20%
31-45
2
6%
13
20%
46-60
8
22%
11
17%
61-75
10
28%
15
23%
76-90

Пропущено

66
40
23 В 1-м тайме 16
43 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 12
31 Не пропускали 23
8
12%
3
8%
1-15
5
8%
9
23%
16-30
10
15%
4
10%
31-45
10
15%
6
15%
46-60
13
20%
6
15%
61-75
20
30%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2
Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3
Базель
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0
Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 33 23 6 4 73 - 39 75
2. Базель 0:0 33 14 15 4 67 - 39 57
3. Янг Бойз 33 14 11 8 71 - 47 53
4. Лугано 33 15 5 13 45 - 49 50
5. Санкт-Галлен 33 13 8 12 61 - 56 47
6. Серветт 0:1 33 12 5 16 45 - 58 41
7. Сьон 33 10 7 16 40 - 60 37
8. Грасcхоппер 33 8 12 13 50 - 52 36
9. Люцерн 1:0 33 7 12 14 41 - 59 33
10. Лозанна-Спорт 0:0 33 4 9 20 34 - 68 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 23 30
4. Базель 0:0 16 7 7 2 36 - 18 28
5. Санкт-Галлен 17 6 7 4 32 - 27 25
6. Серветт 0:1 16 7 3 6 23 - 24 24
7. Сьон 16 6 3 7 17 - 20 21
8. Люцерн 1:0 17 6 3 8 22 - 27 21
9. Грасcхоппер 17 4 6 7 30 - 32 18
10. Лозанна-Спорт 0:0 17 3 5 9 22 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 3 3 32 - 21 36
2. Базель 0:0 17 7 8 2 31 - 21 29
3. Санкт-Галлен 16 7 1 8 29 - 29 22
4. Янг Бойз 17 5 6 6 37 - 27 21
5. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 0:1 17 5 2 10 22 - 34 17
8. Сьон 17 4 4 9 23 - 40 16
9. Люцерн 1:0 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 0:0 16 1 4 11 12 - 32 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Тавареш Томаш уходит с поля. Дариан Малес выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Базель
4.10
4.05
2.38
Все Коэффициенты
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