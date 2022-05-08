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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 34'
Рапид Вена
0' 34'

Ход матча

8'
 
Шик Торстен
Стойкович Филип
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Рапид Вена
2.27
3.65
3.12
Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
8
Демаку
Весель
23
Браунёдер
Маттиас
77
Джукич
Александар
10
Грюнвальд
Александр
30
Фишер
Манфред
92
Джуричин
Марко
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
4
Айву
Эмануэль
5
Любичич
Роберт
36
Аразе
Кельвин
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
41
Циммерманн
Бернхард
Аустрия Вена
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Рапид Вена

24 матча

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.2%
58.3%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 22 победы

50 матчей

28%
36%
36%
14 побед 18 ничьих 18 побед

Первый тайм

26%
58%
16%
13 побед 29 ничьих 8 побед

Второй тайм

24%
32%
44%
12 побед 16 ничьих 22 победы

История матчей

БЧГ
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:1
К
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:3
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
2:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 3 0.38
Джукич Александар 2 (1) 0.25
Келес Джан 1 0.13
Зуттнер Маркус 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 4 0.5
Циммерманн Бернхард 2 0.25
Грюлль Марко 1 0.13
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.13
Любичич Роберт 1 0.13
Савич Драголюб 1 0.13
Демир Юсуф 1 0.13
Nicolas Binder 0 0
Шик Торстен 0 0
Петрович Деян 0 0
Martin Moormann 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартель Эрик 4 0
Мартинс Марвин 2 1
Грюнвальд Александр 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Фишер Манфред 1 0
Мюль Лукас 1 0
Фитц Доминик 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Хускович Муарем 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Вучич Ромео 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грюлль Марко 3 0
Виммер Кевин 2 0
Стойкович Филип 2 0
Любичич Роберт 2 0
Martin Moormann 2 0
Хедль Никлас 0 1
Хофманн Максимилиан 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 25 - 5 48
2. Штурм 8 6 1 1 13 - 6 37
3. Рапид Вена 0:0 8 2 4 2 11 - 10 25
4. Аустрия Вена 0:0 8 1 4 3 6 - 12 23
5. Вольфсбергер 8 1 1 6 8 - 19 22
6. Аустрия Клагенфурт 8 1 2 5 10 - 21 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 12 - 1 39
2. Аустрия Вена 0:0 4 1 2 1 4 - 4 21
3. Аустрия Клагенфурт 4 0 0 4 4 - 14 15
4. Штурм 4 4 0 0 8 - 3 12
5. Рапид Вена 0:0 4 1 3 0 6 - 5 6
6. Вольфсбергер 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 4 2 1 1 5 - 3 25
2. Вольфсбергер 4 1 0 3 5 - 10 21
3. Рапид Вена 0:0 4 1 1 2 5 - 5 19
4. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 13 - 4 9
5. Аустрия Клагенфурт 4 1 2 1 6 - 7 5
6. Аустрия Вена 0:0 4 0 2 2 2 - 8 2
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Рапид Вена
2.27
3.65
3.12
Все Коэффициенты
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