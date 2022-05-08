Стадион: Дженерали Арена
0:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
16 Келес ДжанНападающий
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
32 Китагава КояПолузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Аустрия Вена
Рапид Вена
24 матча
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.2%
58.3%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 22 победы
50 матчей
28%
36%
36%
14 побед 18 ничьих 18 побед
Первый тайм
26%
58%
16%
13 побед 29 ничьих 8 побед
Второй тайм
24%
32%
44%
12 побед 16 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|3
|0.38
|Джукич Александар
|2 (1)
|0.25
|Келес Джан
|1
|0.13
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|4
|0.5
|Циммерманн Бернхард
|2
|0.25
|Грюлль Марко
|1
|0.13
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.13
|Любичич Роберт
|1
|0.13
|Савич Драголюб
|1
|0.13
|Демир Юсуф
|1
|0.13
|Nicolas Binder
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Петрович Деян
|0
|0
|Martin Moormann
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартель Эрик
|4
|0
|Мартинс Марвин
|2
|1
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Фитц Доминик
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|Вучич Ромео
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грюлль Марко
|3
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Любичич Роберт
|2
|0
|Martin Moormann
|2
|0
|Хедль Никлас
|0
|1
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|25 - 5
|48
|2.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|13 - 6
|37
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|25
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|23
|5.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|22
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|1
|2
|5
|10 - 21
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|39
|2.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|15
|4.
|Штурм
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|25
|2.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|21
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|13 - 4
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2