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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Аустрия Вена
1:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
0:1
37' Гол
Циммерманн Бернхард
38' Желтая карточка
Циммерманн Бернхард
47' Желтая карточка
Шик Торстен
52' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
58' Вторая желтая карточка
Циммерманн Бернхард
61' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
70' Желтая карточка
Айву Эмануэль
1:1
81' Гол
Noah Ohio
90' Желтая карточка
Фишер Манфред
90'+6
1
Пенц
Патрик
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
8
Демаку
Весель
23
Браунёдер
Маттиас
77
Джукич
Александар
10
Грюнвальд
Александр
30
Фишер
Манфред
92
Джуричин
Марко
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
4
Айву
Эмануэль
5
Любичич
Роберт
36
Аразе
Кельвин
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
41
Циммерманн
Бернхард
Аустрия Вена
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Рапид Вена

24 матча

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.2%
58.3%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 22 победы

50 матчей

28%
36%
36%
14 побед 18 ничьих 18 побед

Первый тайм

26%
58%
16%
13 побед 29 ничьих 8 побед

Второй тайм

24%
32%
44%
12 побед 16 ничьих 22 победы

История матчей

БЧГ
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:1
К
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:3
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
2:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 3 0.38
Джукич Александар 2 (1) 0.25
Келес Джан 1 0.13
Noah Ohio 1 0.13
Зуттнер Маркус 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 4 0.5
Циммерманн Бернхард 3 0.38
Грюлль Марко 1 0.13
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.13
Любичич Роберт 1 0.13
Савич Драголюб 1 0.13
Демир Юсуф 1 0.13
Nicolas Binder 0 0
Шик Торстен 0 0
Петрович Деян 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Martin Moormann 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартель Эрик 4 0
Мартинс Марвин 2 1
Фишер Манфред 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Грюнвальд Александр 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Мюль Лукас 1 0
Фитц Доминик 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Хускович Муарем 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Вучич Ромео 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Циммерманн Бернхард 2 1
Грюлль Марко 3 0
Виммер Кевин 2 0
Стойкович Филип 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Любичич Роберт 2 0
Martin Moormann 2 0
Хедль Никлас 0 1
Шик Торстен 1 0
Дрёйф Ферди 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
60%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
5
42%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 25 - 5 48
2. Штурм 8 6 1 1 13 - 6 37
3. Рапид Вена 8 2 4 2 12 - 11 25
4. Аустрия Вена 8 1 4 3 7 - 13 23
5. Вольфсбергер 8 1 1 6 8 - 19 22
6. Аустрия Клагенфурт 8 1 2 5 10 - 21 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 12 - 1 39
2. Аустрия Вена 4 1 2 1 5 - 5 21
3. Аустрия Клагенфурт 4 0 0 4 4 - 14 15
4. Штурм 4 4 0 0 8 - 3 12
5. Рапид Вена 4 1 3 0 6 - 5 6
6. Вольфсбергер 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 4 2 1 1 5 - 3 25
2. Вольфсбергер 4 1 0 3 5 - 10 21
3. Рапид Вена 4 1 1 2 6 - 6 19
4. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 13 - 4 9
5. Аустрия Клагенфурт 4 1 2 1 6 - 7 5
6. Аустрия Вена 4 0 2 2 2 - 8 2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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