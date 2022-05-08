Стадион: Bolt Arena
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
37
Танака
Атому
19
Терхо
Каспер
22
Мяенпя
Аапо
13
Сийра
Тууре
49
Отенг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 ЖаирПолузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сийра ТууреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Отенг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
14 Янтти ТеемуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
ХИК
Ильвес
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
128.6%
0 побед 9 ничьих 1 победа
21 матч
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1
СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0
Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2
Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0