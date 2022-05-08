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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
ХИК
2:1
Конец матча
Ильвес
0'
0:1
18' Гол
Видьеског Аксель
45' Желтая карточка
Катц Калле
59' Желтая карточка
Бурджеллаб Нассим
68' Желтая карточка
Лейслахти Расмус
1:1
76' Гол
Жаир
2:1
82' Гол
Жаир
90'+4
1
Хазард
Конор
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
56
Хетемай
Перпарим
37
Танака
Атому
19
Терхо
Каспер
7
Хостикка
Сантери
18
Радулович
Боян
10
Бурджеллаб
Нассим
1
Лейслахти
Расмус
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
13
Сийра
Тууре
6
Арифи
Дони
18
Видьеског
Аксель
8
Пеннанен
Петтери
11
Нгуекам
Ариэль
49
Отенг
Эрик
ХИК
Ильвес

История личных встреч

ХИК
Ильвес

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 1 победа

21 матч

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

В
2:3
В
2:1
В
0:3
В
1:2
В
2:0
В
2:1
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:0
В
3:1
В
1:4
В
1:1
В
2:0
К
0:1
В
1:3
В
1:0
В
5:1
В
1:0
В
1:1
В
2:1

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1
СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0
Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2
Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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