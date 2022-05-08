Стадион: Varberg Energi Arena Зрители: 1952
0:2
Конец матча
7' Желтая карточкаБоман Андре
14' Желтая карточкаСсеванкамбо Исак
26' Желтая карточкаЗакриссон Хампус
34' Желтая карточкаРогич Филип
0:1
49' ГолШабани Лаорент
60' Желтая карточкаМатисен Маркус
63' Желтая карточкаЛинднер Йоаким
0:2
64' ГолЗейдан Мустафа
66' Желтая карточкаОлссон Филип
89' Желтая карточкаСимович Робин
Ход матча
7'
14'
26'
34'
49'
0:1
60'
63'
64'
0:2
66'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
19 Нарушения правил 16
-
42 Владение мячом, % 58
22
Боман
Андре
17
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
21 Райт КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
Варберг БоИС
Сириус
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0
Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0
Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3