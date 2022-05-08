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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион: Зрители: 1952
Варберг БоИС
0:2
Конец матча
Сириус
0'
7' Желтая карточка
Боман Андре
14' Желтая карточка
Ссеванкамбо Исак
26' Желтая карточка
Закриссон Хампус
34' Желтая карточка
Рогич Филип
0:1
49' Гол
Шабани Лаорент
60' Желтая карточка
Матисен Маркус
63' Желтая карточка
Линднер Йоаким
0:2
64' Гол
Зейдан Мустафа
66' Желтая карточка
Олссон Филип
89' Желтая карточка
Симович Робин
90'+6
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
22
Боман
Андре
8
Ле
Ру
Люк
17
Лушаку
Исмет
16
Йоханссон
Александр
14
Альфонси
Оливер
12
Карлссон
Аджей
Симон
11
Eliton
Junior
34
Вайо
Томми
4
Да
Грака
Кристофер
26
Ссеванкамбо
Исак
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
23
Зейдан
Мустафа
5
Роше
Джейми
2
Хелльборг
Адам
18
Шабани
Лаорент
7
Рогич
Филип
9
Куаку
Кристиан
III
Варберг БоИС
3-4-3
Сириус
3-5-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Сириус

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
2:1
А
0:0
А
2:0
А
3:3
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
0:2
С
2:3

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0
Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0
Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Рогич Филип получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Закриссон Хампус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Ссеванкамбо Исак получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Боман Андре получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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