Первый тайм

10' Зинченко с левого края выполнял прострел на Стерлинга, которому не удалось добраться до снаряда. Голкипер уверенно сыграл на выходе.

9' В итоге де Брейне нанес удар по воротам соперника. Направлял он сферу с 22-х метров, и мяч рядом с левой "девяткой" пролетел.

7' Грилиш отдал передачу на Жезуса, который нанес удар по воротам - попал он в защитника. Снаряд к Джек прилетел, и того уронили на газон соперники.

6' Де Брейне сделал проникающий пас на Стерлинга. Рахим попытался выполнить прострел с правого края, но попал в защитника. Углового не будет, поскольку успел кипер забрать снаряд в перчатки у лицевой.

5' Крафт получил мяч на правом фланге. Попытался он выполнить подачу с бровки в центр штрафной, но слишком простой навес для Эдерсона.

3' Зинченко чудесным образом переправил мяч на правый фланг, на Стерлинга, который выполнял подачу в центр штрафной - получилось крайне неудачно.