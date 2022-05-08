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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 8'
Ньюкасл
0' 8'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 119
Манчестер Сити 91.6% (109)
X 6.7% (8)
Ньюкасл 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Ньюкасл
1.19
8.40
19.25
Все Коэффициенты
Новости
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
11
Зинченко
Александр
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
7
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
10
Грилиш
Джек
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
6
Ласcеллс
Джамал
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
39
Гимараэс
Бруно
36
Лонгстафф
Шон
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
20
Вуд
Крис
10
Сен-Максимен
Аллан
Манчестер Сити
4-3-3
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Ньюкасл

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.3%
13.6%
9.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

27 матчей

81.5%
11.1%
7.4%
22 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

63%
29.6%
7.4%
17 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 11 0.32
Марез Рияд 11 (4) 0.32
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.29
Жезус Габриэль 8 (1) 0.24
Фоден Фил 8 0.24
Силва Бернарду 8 0.24
Гюндоган Илкай 6 0.18
Родри Эрнандес 5 0.15
Лапорт Эмерик 3 0.09
Диаш Рубен 2 0.06
Грилиш Джек 2 0.06
Фернандиньо Фернандо 2 0.06
Торрес Ферран 2 0.06
Аке Натан 2 0.06
Канселу Жоау 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.17
Сен-Максимен Аллан 5 0.14
Жоэлинтон 4 0.11
Гимараэс Бруно 4 0.11
Фрейзер Райан 2 0.06
Шёр Фабиан 2 0.06
Шелви Джонджо 2 0.06
Триппьер Киран 2 0.06
Уиллок Джо 2 0.06
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Манкильо Хави 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Альмирон Мигель 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 7 0
Лапорт Эмерик 5 1
Силва Бернарду 6 0
Родри Эрнандес 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Фоден Фил 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 8 0
Шелви Джонджо 6 1
Ритчи Мэтт 5 0
Крафт Эмиль 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Сен-Максимен Аллан 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Кларк Киран 2 1
Бёрн Дэн 3 0
Фрейзер Райан 3 0
Гимараэс Бруно 3 0
Дамметт Пол 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

49
16
23 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
10
20%
1
6%
1-15
5
10%
1
6%
16-30
8
16%
8
50%
31-45
6
12%
3
19%
46-60
11
22%
3
19%
61-75
9
18%
0
0%
76-90

Пропущено

14
29
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
4
29%
6
21%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
3
21%
8
28%
76-90

Забито

33
24
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 20
5
15%
6
25%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
5
15%
7
29%
29%
31-45
4
12%
3
13%
46-60
6
18%
4
17%
61-75
8
24%
3
13%
76-90

Пропущено

9
27
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 14
2
22%
3
11%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
1
11%
3
11%
31-45
3
33%
2
7%
46-60
1
11%
6
22%
61-75
2
22%
7
26%
76-90

Забито

82
40
38 В 1-м тайме 24
44 Во 2-м тайме 16
24 Забивали первыми 19
4 Не забивали 8
15
18%
7
18%
1-15
10
12%
2
5%
16-30
13
16%
15
38%
31-45
10
12%
6
15%
46-60
17
21%
7
18%
61-75
17
21%
3
8%
76-90

Пропущено

23
56
9 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 34
8 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 28
6
26%
3
5%
1-15
2
9%
11
20%
16-30
1
4%
8
14%
31-45
7
30%
8
14%
46-60
2
9%
11
20%
61-75
5
22%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1
Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1
Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 35 26 6 3 84 - 21 84
2. Ливерпуль Заявка 35 25 8 2 87 - 23 83
3. Челси Заявка 35 19 10 6 70 - 31 67
4. Арсенал Заявка 35 21 3 11 56 - 42 66
5. Тоттенхэм Заявка 35 19 5 11 60 - 40 62
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 35 15 5 15 35 - 34 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Ньюкасл 0:0 Заявка 36 11 11 14 40 - 56 44
11. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
12. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
13. Астон Вилла Заявка 34 13 4 17 47 - 47 43
14. Лестер Заявка 34 11 9 14 49 - 56 42
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 34 10 5 19 37 - 56 35
17. Лидс Заявка 35 8 10 17 39 - 74 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 35 6 4 25 32 - 70 22
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 22 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 18 13 3 2 50 - 13 42
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
8. Лестер Заявка 17 8 4 5 27 - 22 28
9. Ньюкасл 0:0 Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 18 4 5 9 16 - 29 17
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 17 2 3 12 15 - 36 9
20. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 10'
    Зинченко с левого края выполнял прострел на Стерлинга, которому не удалось добраться до снаряда. Голкипер уверенно сыграл на выходе.
  • 9'
    В итоге де Брейне нанес удар по воротам соперника. Направлял он сферу с 22-х метров, и мяч рядом с левой "девяткой" пролетел.
  • Фол, нарушение
    7'
    Грилиш отдал передачу на Жезуса, который нанес удар по воротам - попал он в защитника. Снаряд к Джек прилетел, и того уронили на газон соперники.
  • 6'
    Де Брейне сделал проникающий пас на Стерлинга. Рахим попытался выполнить прострел с правого края, но попал в защитника. Углового не будет, поскольку успел кипер забрать снаряд в перчатки у лицевой.
  • 5'
    Крафт получил мяч на правом фланге. Попытался он выполнить подачу с бровки в центр штрафной, но слишком простой навес для Эдерсона.
  • 3'
    Зинченко чудесным образом переправил мяч на правый фланг, на Стерлинга, который выполнял подачу в центр штрафной - получилось крайне неудачно.
  • 2'
    Футболисты "Манчестер Сити" предстали сегодня на поле в небесно-голубых цветах, в то время, как футболисты "Ньюкасла" предстали в черно-бело полосатом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встречи на "Этихаде"! "Сити" сегодня будет непросто! Посмотрим, что придумают гости! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Манчестер Сити
91.7% (111)
Ничья
6.6% (8)
Ньюкасл
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.46% (53)
Меньше
48.54% (50)
Обе команды забьют
Да
35.92% (37)
Нет
64.08% (66)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
38% (46)
3:1 Манчестер Сити
14.9% (18)
3:0 Манчестер Сити
10.7% (13)
2:1 Манчестер Сити
8.3% (10)
4:1 Манчестер Сити
3.3% (4)
1:0 Манчестер Сити
2.5% (3)
4:0 Манчестер Сити
2.5% (3)
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Манчестер Сити
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