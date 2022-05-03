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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Манчестер Сити
 
Позже
Ньюкасл

История личных встреч

Манчестер Сити
Ньюкасл

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.3%
13.6%
9.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

27 матчей

81.5%
11.1%
7.4%
22 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

63%
29.6%
7.4%
17 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 11 0.32
Марез Рияд 11 (4) 0.32
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.29
Жезус Габриэль 8 (1) 0.24
Фоден Фил 8 0.24
Силва Бернарду 8 0.24
Гюндоган Илкай 6 0.18
Родри Эрнандес 5 0.15
Лапорт Эмерик 3 0.09
Диаш Рубен 2 0.06
Грилиш Джек 2 0.06
Фернандиньо Фернандо 2 0.06
Торрес Ферран 2 0.06
Аке Натан 2 0.06
Канселу Жоау 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.17
Сен-Максимен Аллан 5 0.14
Жоэлинтон 4 0.11
Гимараэс Бруно 4 0.11
Фрейзер Райан 2 0.06
Шёр Фабиан 2 0.06
Шелви Джонджо 2 0.06
Триппьер Киран 2 0.06
Уиллок Джо 2 0.06
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Манкильо Хави 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Альмирон Мигель 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 7 0
Лапорт Эмерик 5 1
Силва Бернарду 6 0
Родри Эрнандес 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Фоден Фил 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 8 0
Шелви Джонджо 6 1
Ритчи Мэтт 5 0
Крафт Эмиль 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Сен-Максимен Аллан 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Кларк Киран 2 1
Бёрн Дэн 3 0
Фрейзер Райан 3 0
Гимараэс Бруно 3 0
Дамметт Пол 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

49
16
23 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
10
20%
1
6%
1-15
5
10%
1
6%
16-30
8
16%
8
50%
31-45
6
12%
3
19%
46-60
11
22%
3
19%
61-75
9
18%
0
0%
76-90

Пропущено

14
29
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
4
29%
6
21%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
3
21%
8
28%
76-90

Забито

33
24
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 20
5
15%
6
25%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
5
15%
7
29%
29%
31-45
4
12%
3
13%
46-60
6
18%
4
17%
61-75
8
24%
3
13%
76-90

Пропущено

9
27
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 14
2
22%
3
11%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
1
11%
3
11%
31-45
3
33%
2
7%
46-60
1
11%
6
22%
61-75
2
22%
7
26%
76-90

Забито

82
40
38 В 1-м тайме 24
44 Во 2-м тайме 16
24 Забивали первыми 19
4 Не забивали 8
15
18%
7
18%
1-15
10
12%
2
5%
16-30
13
16%
15
38%
31-45
10
12%
6
15%
46-60
17
21%
7
18%
61-75
17
21%
3
8%
76-90

Пропущено

23
56
9 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 34
8 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 28
6
26%
3
5%
1-15
2
9%
11
20%
16-30
1
4%
8
14%
31-45
7
30%
8
14%
46-60
2
9%
11
20%
61-75
5
22%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1
Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1
Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси Заявка 34 19 9 6 68 - 29 66
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм Заявка 34 19 4 11 59 - 39 61
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 16 10 10 57 - 52 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 34 15 4 15 33 - 32 49
9. Брайтон Заявка 35 10 14 11 34 - 42 44
10. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
11. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
12. Кристал Пэлас Заявка 34 9 14 11 45 - 42 41
13. Саутгемптон Заявка 35 9 13 13 41 - 58 40
14. Брентфорд Заявка 35 11 7 17 41 - 52 40
15. Астон Вилла Заявка 33 12 4 17 44 - 46 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 34 7 13 14 31 - 46 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 34 6 4 24 32 - 69 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
11. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
12. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
7. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 2 дня 10 часов 34 минуты.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Манчестер Сити 97% (32)
    X 3% (1)
    Ньюкасл 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Ньюкасл
    1.19
    8.10
    18.25
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    Где смотреть матч Манчестер Сити - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ньюкасл

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.9% (31)
    Ничья
    3.1% (1)
    Ньюкасл
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (14)
    Меньше
    56.25% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    40.63% (13)
    Нет
    59.38% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    53.1% (17)
    3:1 Манчестер Сити
    18.8% (6)
    2:1 Манчестер Сити
    6.3% (2)
    3:0 Манчестер Сити
    6.3% (2)
    4:1 Манчестер Сити
    6.3% (2)
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    Ньюкасл
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