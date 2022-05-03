Стадион: Этихад Стэдиум
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История личных встреч
Манчестер Сити
Ньюкасл
22 матча
100%
22 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.3%
13.6%
9.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
27 матчей
81.5%
11.1%
7.4%
22 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
63%
29.6%
7.4%
17 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Брёйне Кевин
|11
|0.32
|Марез Рияд
|11 (4)
|0.32
|Стерлинг Рахим
|10 (2)
|0.29
|Жезус Габриэль
|8 (1)
|0.24
|Фоден Фил
|8
|0.24
|Силва Бернарду
|8
|0.24
|Гюндоган Илкай
|6
|0.18
|Родри Эрнандес
|5
|0.15
|Лапорт Эмерик
|3
|0.09
|Диаш Рубен
|2
|0.06
|Грилиш Джек
|2
|0.06
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0.06
|Торрес Ферран
|2
|0.06
|Аке Натан
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.17
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.14
|Жоэлинтон
|4
|0.11
|Гимараэс Бруно
|4
|0.11
|Фрейзер Райан
|2
|0.06
|Шёр Фабиан
|2
|0.06
|Шелви Джонджо
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|2
|0.06
|Уиллок Джо
|2
|0.06
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.06
|Манкильо Хави
|1
|0.03
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Хендрик Джефф
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Альмирон Мигель
|1
|0.03
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Бёрн Дэн
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|7
|0
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Силва Бернарду
|6
|0
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|8
|0
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Крафт Эмиль
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Гимараэс Бруно
|3
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Гейл Дуайт
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
49
16
23 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
10
20%
1
6%
1-15
5
10%
1
6%
16-30
8
16%
8
50%
31-45
6
12%
3
19%
46-60
11
22%
3
19%
61-75
9
18%
0
0%
76-90
Пропущено
14
29
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
4
29%
6
21%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
3
21%
8
28%
76-90
Забито
33
24
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 20
5
15%
6
25%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
5
15%
7
29%
29%
31-45
4
12%
3
13%
46-60
6
18%
4
17%
61-75
8
24%
3
13%
76-90
Пропущено
9
27
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 14
2
22%
3
11%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
1
11%
3
11%
31-45
3
33%
2
7%
46-60
1
11%
6
22%
61-75
2
22%
7
26%
76-90
Забито
82
40
38 В 1-м тайме 24
44 Во 2-м тайме 16
24 Забивали первыми 19
4 Не забивали 8
15
18%
7
18%
1-15
10
12%
2
5%
16-30
13
16%
15
38%
31-45
10
12%
6
15%
46-60
17
21%
7
18%
61-75
17
21%
3
8%
76-90
Пропущено
23
56
9 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 34
8 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 28
6
26%
3
5%
1-15
2
9%
11
20%
16-30
1
4%
8
14%
31-45
7
30%
8
14%
46-60
2
9%
11
20%
61-75
5
22%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1
Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1
Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|68 - 29
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|54 - 41
|63
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|19
|4
|11
|59 - 39
|61
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 52
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|53 - 46
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|33 - 32
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|11.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|45 - 42
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|41 - 58
|40
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|41 - 52
|40
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|12
|4
|17
|44 - 46
|40
|16.
|Лидс
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|31 - 46
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|6
|4
|24
|32 - 69
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|17.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ньюкасл
Исход игры
Манчестер Сити
96.9% (31)
Ничья
3.1% (1)
Ньюкасл
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (14)
Меньше
56.25% (18)
Обе команды забьют
Да
40.63% (13)
Нет
59.38% (19)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
53.1% (17)
3:1 Манчестер Сити
18.8% (6)
2:1 Манчестер Сити
6.3% (2)
3:0 Манчестер Сити
6.3% (2)
4:1 Манчестер Сити
6.3% (2)
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