Стадион: Guldfaageln Arena
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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1 Нарушения правил 0
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12 Владение мячом, % 88
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
18
Садику
Лорет
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
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39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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20 Берг ОливерПолузащитник
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14 Шамун НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
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24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
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13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
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18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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20 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Кальмар
Хаммарбю
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0
Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2
Хаммарбю
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0
Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2