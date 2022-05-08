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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Кальмар
0:0
Первый тайм: 9'
Хаммарбю
0' 9'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 12 Владение мячом, % 88
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Хаммарбю
3.65
3.62
2.28
Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
5
Бергквист
Дуг
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
9
Янссон
Исак
24
Довин
Оливер
42
Bjoern
Paulsen
4
Мадьяр
Ричард
13
Фенгер
Мадс
2
Сандберг
Симон
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
16
Людвигсон
Густав
20
Бесара
Нахир
9
Сельмани
Астрит
44
Williot
Swedberg
Кальмар
4-5-1
Хаммарбю
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Хаммарбю

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

А
5:3
А
2:1
А
3:3
А
1:2
А
2:2
ТМК
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
2:2
ТМС
0:1
А
3:0
А
1:4
А
1:2
ШК
0:1
А
1:0

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0
Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2
Хаммарбю
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0
Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Хаммарбю
3.65
3.62
2.28
Все Коэффициенты
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Кальмар
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