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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион: Зрители: 8768
Кальмар
2:0
Конец матча
Хаммарбю
0'
1:0
35' Гол
Шамун Ноа
2:0
38' Гол
Шамун Ноа
90'+5

Ход матча

35'
Шамун Ноа
(Янссон Исак)
1:0
38'
Шамун Ноа
(Янссон Исак)
2:0
46'
Шёстедт Расмус
Нетабай Нахом Гирмай
 
46'
 
Видгрен Деннис
Bjoern Paulsen
66'
 
Лахдо Майкель
Бесара Нахир
66'
 
Андерсен Йеппе
Боянич Дарьян
72'
Бакман Виктор
Шамун Ноа
 
82'
 
Колландер Деннис
Фенгер Мадс
85'
Стенмарк Йохан
Линдаль Аксель
 
90'
Исраэльссон Эрик
Берг Оливер
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 13
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
5
Бергквист
Дуг
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
9
Янссон
Исак
24
Довин
Оливер
42
Bjoern
Paulsen
4
Мадьяр
Ричард
13
Фенгер
Мадс
2
Сандберг
Симон
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
16
Людвигсон
Густав
20
Бесара
Нахир
9
Сельмани
Астрит
44
Williot
Swedberg
Кальмар
4-5-1
Хаммарбю
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Хаммарбю

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

А
5:3
А
2:1
А
3:3
А
1:2
А
2:2
ТМК
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
2:2
ТМС
0:1
А
3:0
А
1:4
А
1:2
ШК
0:1
А
1:0

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0
Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2
Хаммарбю
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0
Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Шамун Ноа бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Шамун Ноа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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