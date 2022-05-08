Стадион: Виклоф Холдинг Арена
1:0
57' ГолОвоери Джон
1:1
65' ГолИкауниекс Янис
74' Желтая карточкаКубронн Жан-Кристоф
77' Желтая карточкаХенрикссон Элмо
90' Желтая карточкаНиссинен Йири
Ход матча
57'
1:0
65'
1:1
77'
85'
90'
16
Балисо
Янга
17
Сид
Робин
9
De
19
Овоери
Джон
17
Ярвинен
Ииро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
-
17 Сид РобинНападающий
-
9 DeНападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 ФелипеПолузащитник
-
11 Хамбо ВахидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ярвинен ИироНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
Мариехамн
КуПС
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
66.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 17 побед
39 матчей
20.5%
20.5%
59%
8 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
9 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
12.8%
43.6%
43.6%
5 побед 17 ничьих 17 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1
Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0
КуПС
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2
КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0