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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Мариехамн
1:1
Конец матча
КуПС
0'
1:0
57' Гол
Овоери Джон
1:1
65' Гол
Икауниекс Янис
74' Желтая карточка
Кубронн Жан-Кристоф
77' Желтая карточка
Хенрикссон Элмо
90' Желтая карточка
Ниссинен Йири
90'+6
81
Хенрикссон
Элмо
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
8
Нгамба
Альваро
6
Абубакари
Мохаммед
16
Балисо
Янга
17
Сид
Робин
9
De
19
Овоери
Джон
21
Крайдль
Йоханнес
15
Henry
Uzochokwu
2
Рикардо
Пауло
3
Томас
Диого
33
Хямяляйнен
Танели
14
Попович
Антон
19
Gabriel
Bispo
25
Антви
Клинтон
10
Икауниекс
Янис
9
Вяйринен
Тим
17
Ярвинен
Ииро
Мариехамн
КуПС

История личных встреч

Мариехамн
КуПС

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
66.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 17 побед

39 матчей

20.5%
20.5%
59%
8 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
9 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.8%
43.6%
43.6%
5 побед 17 ничьих 17 побед

История матчей

В
0:1
В
2:0
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
0:0
В
3:4
В
1:2
В
2:1
В
1:4
В
2:1
В
2:1
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
0:3
В
0:0
В
2:3
В
1:1
В
3:1
В
1:3
В
4:0
В
3:2
В
4:2
В
0:1
В
2:0
В
0:2
КС
3:0
В
1:1
В
2:1
В
2:2
К
0:3
В
2:1
В
1:2
В
0:0
В
2:2
В
3:0
В
3:1
В
1:1

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1
Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0
КуПС
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2
КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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