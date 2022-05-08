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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Дьерв
1:1
Второй тайм: 53'
Тромсё
0'
1:0
30' Гол
Mathias Haarup
1:1
34' Гол
Эбийе Мозес
48' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
53'

Ход матча

30'
Mathias Haarup
(Вихманн Матиас)
1:0
34'
1:1
Эбийе Мозес
(Миккельсен Эугуст)
48'
 
Гундерсен Йостейн

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Тромсё
3.84
3.40
2.56
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
14
Кольскоген
Оле
3
Daniel
Arrocha
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
15
Бренден
Эрик
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
9
Хустад
Эрленд
58
Симсир
Араль
1
Хаугор
Якоб
19
Вестерлунн
Никлас
20
Эйванн
Каспер
4
Гундерсен
Йостейн
14
Каманси
Уоррен
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
25
Нильсен
Лассе
III
9
Эбийе
Мозес
10
Миккельсен
Эугуст
Дьерв
3-4-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Дьерв
Тромсё

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:0

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0
Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2
Тромсё
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0
Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Эбийе Мозес бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Матиас Хааруп бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Тромсё
3.84
3.40
2.56
Все Коэффициенты
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