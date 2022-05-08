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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 2512
Дьерв
1:1
Конец матча
Тромсё
0'
1:0
30' Гол
Mathias Haarup
1:1
34' Гол
Эбийе Мозес
48' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
90' Желтая карточка
Бренден Эрик
90'+5

Ход матча

30'
Mathias Haarup
(Вихманн Матиас)
1:0
34'
1:1
Эбийе Мозес
(Миккельсен Эугуст)
48'
 
Гундерсен Йостейн
66'
Диалло Амаду
Симсир Араль
 
66'
Антви Родни
Хустад Эрленд
 
77'
 
Китолано Эрик
Опсал Сакариас
77'
 
Туоминен Яссе
Эбийе Мозес
78'
Erik Sandberg
Mathias Haarup
 
90'
 
Нильсен Лассе
90'
Бренден Эрик
 
90'
 
Винтер Феликс

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58
20
Oeystein
Oevretveit
14
Кольскоген
Оле
3
Daniel
Arrocha
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
15
Бренден
Эрик
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
9
Хустад
Эрленд
58
Симсир
Араль
1
Хаугор
Якоб
19
Вестерлунн
Никлас
20
Эйванн
Каспер
4
Гундерсен
Йостейн
14
Каманси
Уоррен
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
25
Нильсен
Лассе
III
9
Эбийе
Мозес
10
Миккельсен
Эугуст
Дьерв
3-4-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Дьерв
Тромсё

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:0

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0
Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2
Тромсё
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0
Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Эбийе Мозес бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Матиас Хааруп бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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