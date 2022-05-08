  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион:
Ольборг
0:2
Второй тайм: 47'
Митьюлланд
0'
0:1
2' Гол
Чилуфя Эдвард
0:2
11' Гол
Андерссон Йоэль
47'

Ход матча

2'
0:1
Чилуфя Эдвард
(Исаксен Густав)
11'
0:2
Андерссон Йоэль
(Дрейер Андерс)
18'
 
Jose Ferreira
Дюр Николас
46'
Oliver Ross
Гранли Даниэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 5
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Митьюлланд
31.39
3.62
2.26
Все Коэффициенты
1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
4
Росс
Матиас
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
36
Тораринссон
Гудмундур
18
Андреасен
Лука
10
Андерсен
Лукас
9
Макарич
Милан
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
8
Майер
Макс
37
Рафаэль
Онедика
44
Дюр
Николас
18
Чилуфя
Эдвард
36
Дрейер
Андерс
45
Исаксен
Густав
Ольборг
3-4-2-1
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Ольборг
Митьюлланд

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
52.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед

Первый тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 24 победы

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед

49 матчей

30.6%
14.3%
55.1%
15 побед 7 ничьих 27 побед

Первый тайм

20.4%
30.6%
49%
10 побед 15 ничьих 24 победы

Второй тайм

24.5%
36.7%
38.8%
12 побед 18 ничьих 19 побед

История матчей

СДЧГ
2:0
СД
0:2
К
3:1
СД
0:1
СД
0:2
ТМК
3:1
СД
0:0
СДЧГ
1:2
СД
0:2
ТМС
0:3
ТМК
0:3
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:0
СД
3:3
СД
0:1
СД
4:1
ТМК
1:0
К
2:3
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:0
СД
2:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
3:0
С
1:2
СЛ
1:3
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1
Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3
Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5
  • Второй тайм
  • 48'
    Росс Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 47'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 46'
    Oliver Ross выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Гранли Даниэль получил травму и заменен. Oliver Ross выходит на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 48'
    Как он промахнулся? Тюкосен Мадс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 48'
    Контроль мяча: Ольборг: 60%, Митьюлланд: 40%.
  • 47'
    Исаксен Густав из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Травма, повреждение
    47'
    Гранли Даниэль возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    47'
    Игрок из команды Ольборг совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.
  • 47'
    Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      46'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гранли Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • Травма, повреждение
      46'
      Гранли Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Майер Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 45'
      Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 44'
      Дрейер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      44'
      Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ольборг
    Ничья
    Митьюлланд
    31.39
    3.62
    2.26
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ольборг 0:2 Митьюлланд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ольборг
    Митьюлланд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     