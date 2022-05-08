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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Хёугесунн
2:0
Второй тайм: 49'
Кристиансунд
0'
1:0
2' Гол
Содерлунд Александер
38' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
2:0
48' Гол
Ндур Алиун
49'

Ход матча

2'
Содерлунд Александер
(Ндур Алиун)
1:0
14'
 
Исаксен Йеспер
Квиле Сигур
38'
 
Картум Сандер Эрик
46'
 
Каллудра Лиридон
Картум Сандер Эрик
46'
Joacim Holtan
Содерлунд Александер
 
48'
Ндур Алиун
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Кристиансунд
2.08
4.82
3.46
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
27
Санде
Мадс
16
Содерлунд
Александер
25
Ндур
Алиун
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
16
Квиле
Сигур
6
Хопмарк
Андреас
3
Осбак
Кристоффер
8
Картум
Сандер
Эрик
21
Диоп
Амиду
18
Ярл
Себастиан
7
Ертсен
Торгиль
13
Бюэ
Бендик
9
Муколли
Агон
Хёугесунн
4-3-3
Кристиансунд
4-2-1-3

История личных встреч

Хёугесунн
Кристиансунд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
Т
3:2
Т
3:0
Т
1:3
Т
2:2
Т
2:2
Т
0:0
Т
2:1
Т
3:2
ТМК
1:0
Т
2:3
Т
3:2

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1
Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0
Кристиансунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0
Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Кристиансунд
2.08
4.82
3.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 2:0 Кристиансунд онлайн

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Хёугесунн
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