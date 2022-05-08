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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 3597
Хёугесунн
2:0
Конец матча
Кристиансунд
0'
1:0
2' Гол
Содерлунд Александер
38' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
2:0
48' Гол
Ндур Алиун
70' Желтая карточка
Мава Мозес
90' Желтая карточка
Санде Мадс
90'+8

Ход матча

2'
Содерлунд Александер
(Ндур Алиун)
1:0
14'
 
Исаксен Йеспер
Квиле Сигур
38'
 
Картум Сандер Эрик
46'
 
Каллудра Лиридон
Картум Сандер Эрик
46'
Joacim Holtan
Содерлунд Александер
 
48'
Ндур Алиун
(Педерсен Торе)
2:0
65'
 
Мава Мозес
Бюэ Бендик
65'
 
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Муколли Агон
66'
Эскесен Юлиус
Ндур Алиун
 
70'
 
Мава Мозес
77'
Фредриксен Ульрик
Педерсен Торе
 
90'
Санде Мадс
 
90'
 
Isaac Annan
Хопмарк Андреас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 9
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
27
Санде
Мадс
16
Содерлунд
Александер
25
Ндур
Алиун
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
16
Квиле
Сигур
6
Хопмарк
Андреас
3
Осбак
Кристоффер
18
Ярл
Себастиан
21
Диоп
Амиду
7
Ертсен
Торгиль
8
Картум
Сандер
Эрик
9
Муколли
Агон
13
Бюэ
Бендик
Хёугесунн
4-3-3
Кристиансунд
4-2-3-1

История личных встреч

Хёугесунн
Кристиансунд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
Т
3:2
Т
3:0
Т
1:3
Т
2:2
Т
2:2
Т
0:0
Т
2:1
Т
3:2
ТМК
1:0
Т
2:3
Т
3:2

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1
Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0
Кристиансунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0
Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3
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