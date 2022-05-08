Локомотив Москва

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Главным арбитром на этот матч назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Егор Болховитин из Ленинградской области и Кирилл Большаков из Санкт-Петербурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Антон Фролов из Москвы. За VAR будут отвечать Анатолий Жабченко из Краснодара и Александр Богданов из Вереи.