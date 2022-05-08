Локомотив Москва

Рубин на мой взгляд более мотивирован, с первых минут они пойдут в атаку. Забьют первыми, но увлекутся... Ещё
Евгений163 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жемалетдинов Рифат
|8
|0.3
|Изидор Вильсон
|7 (2)
|0.26
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.26
|Лисакович Виталий
|5
|0.19
|Керк Джирано
|4
|0.15
|Камано Франсуа
|2
|0.07
|Кухта Ян
|2
|0.07
|Марадишвили Константин
|2
|0.07
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|Едвай Тин
|1
|0.04
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Бека-Бека Алексис
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
|Петров Максим Вячеславович
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.3
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.07
|Ин-Бом Хван
|2
|0.07
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.07
|Онугха Герман
|2
|0.07
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Кучаев Константин
|1
|0.04
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.04
|Игнатьев Владислав
|1
|0.04
|Йевтич Дарко
|1
|0.04
|Ломовицкий Александр
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Зуев Александр
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|10
|2
|Едвай Тин
|6
|2
|Рыбус Мацей
|8
|0
|Марадишвили Константин
|5
|1
|Кастро Пабло
|5
|0
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0
|Бека-Бека Алексис
|5
|0
|Гилерме Маринато
|3
|1
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Лисакович Виталий
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Изидор Вильсон
|3
|0
|Кухта Ян
|1
|1
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Ненахов Максим
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Мампаси Марк
|2
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Худяков Даниил
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|6
|1
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Уремович Филип
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Зуев Александр
|5
|0
|Самошников Илья
|5
|0
|Ломовицкий Александр
|3
|1
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Мусаев Леон
|2
|1
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 33
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 29
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|38 - 28
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|40 - 29
|46
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 36
|41
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 34
|41
|8.
|Ахмат
|Заявка
|28
|12
|2
|14
|34 - 37
|38
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 38
|37
|10.
|Ростов
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|45 - 46
|35
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 39
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|31 - 44
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 34
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 38
|24
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|28 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|14.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|8 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 19
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 26
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7