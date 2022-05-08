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РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Локомотив Москва
 
Позже
Рубин
Прогнозы 131
Локомотив Москва 85.5% (112)
X 7.6% (10)
Рубин 6.9% (9)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Рубин на мой взгляд более мотивирован, с первых минут они пойдут в атаку. Забьют первыми, но увлекутся... Ещё
Евгений163 #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Рубин
2.52
3.76
4.13
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Рубин

История личных встреч

Локомотив Москва
Рубин

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

34 матча

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.7%
61.8%
23.5%
5 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

35.3%
47.1%
17.6%
12 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
К
0:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жемалетдинов Рифат 8 0.3
Изидор Вильсон 7 (2) 0.26
Смолов Фёдор 7 (1) 0.26
Лисакович Виталий 5 0.19
Керк Джирано 4 0.15
Камано Франсуа 2 0.07
Кухта Ян 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Кастро Пабло 1 0.04
Едвай Тин 1 0.04
Рыбус Мацей 0 0
Бека-Бека Алексис 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Петров Максим Вячеславович 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.3
Кварацхелия Хвича 2 0.07
Ин-Бом Хван 2 0.07
Бакаев Солтмурад 2 0.07
Онугха Герман 2 0.07
Хакшабанович Сеад 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Кучаев Константин 1 0.04
Деспотович Джордже 1 (1) 0.04
Игнатьев Владислав 1 0.04
Йевтич Дарко 1 0.04
Ломовицкий Александр 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Абильдгор Оливер 1 0.04
Зуев Александр 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 10 2
Едвай Тин 6 2
Рыбус Мацей 8 0
Марадишвили Константин 5 1
Кастро Пабло 5 0
Жемалетдинов Рифат 5 0
Бека-Бека Алексис 5 0
Гилерме Маринато 3 1
Живоглядов Дмитрий 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Лисакович Виталий 2 1
Керк Джирано 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Кухта Ян 1 1
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Ненахов Максим 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Мампаси Марк 2 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Худяков Даниил 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 1
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Зуев Александр 5 0
Самошников Илья 5 0
Ломовицкий Александр 3 1
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
4
19%
5
36%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
7
33%
2
14%
76-90

Пропущено

14
28
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
7%
5
18%
1-15
1
7%
5
18%
16-30
4
29%
4
14%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
5
36%
4
14%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Пропущено

23
26
15 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
10
43%
3
12%
31-45
1
4%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
3
13%
9
35%
76-90

Забито

37
29
15 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
5
14%
2
7%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
6
16%
6
21%
31-45
6
16%
5
17%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
10
27%
6
21%
76-90

Пропущено

37
54
21 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
2
5%
7
13%
1-15
5
14%
9
17%
16-30
14
38%
7
13%
31-45
2
5%
9
17%
46-60
6
16%
9
17%
61-75
8
22%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2
Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1
Рубин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1
Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 28 16 4 8 49 - 29 52
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 28 13 7 8 40 - 29 46
6. Локомотив Москва Заявка 27 11 8 8 38 - 36 41
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
10. Ростов Заявка 28 9 8 11 45 - 46 35
11. Нижний Новгород Заявка 28 7 8 13 25 - 39 29
12. Химки Заявка 28 6 11 11 31 - 44 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 28 4 12 12 25 - 38 24
16. Арсенал Тула Заявка 28 5 8 15 28 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
14. Уфа Заявка 14 2 8 4 14 - 16 14
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 14 3 3 8 12 - 26 12
14. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Егор Болховитин из Ленинградской области и Кирилл Большаков из Санкт-Петербурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Антон Фролов из Москвы. За VAR будут отвечать Анатолий Жабченко из Краснодара и Александр Богданов из Вереи. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 28-го тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и казанским "Рубином". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 131
Локомотив Москва 85.5% (112)
X 7.6% (10)
Рубин 6.9% (9)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Рубин на мой взгляд более мотивирован, с первых минут они пойдут в атаку. Забьют первыми, но увлекутся... Ещё
Евгений163 #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Рубин
2.52
3.76
4.13
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Рубин

Исход игры
Локомотив Москва
85% (113)
Ничья
8.3% (11)
Рубин
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
50.96% (53)
Меньше
49.04% (51)
Обе команды забьют
Да
52.88% (55)
Нет
47.12% (49)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
27.1% (36)
1:0 Локомотив Москва
20.3% (27)
2:0 Локомотив Москва
12.8% (17)
3:1 Локомотив Москва
6.8% (9)
1:1 Ничья
3.8% (5)
1:2 Рубин
2.3% (3)
0:1 Рубин
1.5% (2)
3:0 Локомотив Москва
1.5% (2)
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