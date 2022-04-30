Стадион: РЖД Арена
Позже
История личных встреч
Локомотив Москва
Рубин
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
34 матча
44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.7%
61.8%
23.5%
5 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
35.3%
47.1%
17.6%
12 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жемалетдинов Рифат
|8
|0.3
|Изидор Вильсон
|7 (2)
|0.26
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.26
|Лисакович Виталий
|5
|0.19
|Керк Джирано
|4
|0.15
|Камано Франсуа
|2
|0.07
|Кухта Ян
|2
|0.07
|Марадишвили Константин
|2
|0.07
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|Едвай Тин
|1
|0.04
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Бека-Бека Алексис
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
|Петров Максим Вячеславович
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.3
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.07
|Ин-Бом Хван
|2
|0.07
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.07
|Онугха Герман
|2
|0.07
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Кучаев Константин
|1
|0.04
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.04
|Игнатьев Владислав
|1
|0.04
|Йевтич Дарко
|1
|0.04
|Ломовицкий Александр
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Зуев Александр
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|10
|2
|Едвай Тин
|6
|2
|Рыбус Мацей
|8
|0
|Марадишвили Константин
|5
|1
|Кастро Пабло
|5
|0
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0
|Бека-Бека Алексис
|5
|0
|Гилерме Маринато
|3
|1
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Лисакович Виталий
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Изидор Вильсон
|3
|0
|Кухта Ян
|1
|1
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Ненахов Максим
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Мампаси Марк
|2
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Худяков Даниил
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|6
|1
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Уремович Филип
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Зуев Александр
|5
|0
|Самошников Илья
|5
|0
|Ломовицкий Александр
|3
|1
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Мусаев Леон
|2
|1
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
4
19%
5
36%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
7
33%
2
14%
76-90
Пропущено
14
28
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
7%
5
18%
1-15
1
7%
5
18%
16-30
4
29%
4
14%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
5
36%
4
14%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Пропущено
23
26
15 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
10
43%
3
12%
31-45
1
4%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
3
13%
9
35%
76-90
Забито
37
29
15 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
5
14%
2
7%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
6
16%
6
21%
31-45
6
16%
5
17%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
10
27%
6
21%
76-90
Пропущено
37
54
21 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
2
5%
7
13%
1-15
5
14%
9
17%
16-30
14
38%
7
13%
31-45
2
5%
9
17%
46-60
6
16%
9
17%
61-75
8
22%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2
Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1
Рубин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1
Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|64 - 26
|61
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|47 - 28
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|48 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 27
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|39 - 28
|45
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 36
|41
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 32
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|33 - 37
|35
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|45 - 46
|34
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 38
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|31 - 43
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 31
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|27 - 54
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 15
|37
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|7.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 21
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Рубин
Исход игры
Локомотив Москва
91.7% (33)
Ничья
2.8% (1)
Рубин
5.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (18)
Меньше
48.57% (17)
Обе команды забьют
Да
51.43% (18)
Нет
48.57% (17)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
38.9% (14)
2:0 Локомотив Москва
22.2% (8)
1:0 Локомотив Москва
19.4% (7)
3:1 Локомотив Москва
5.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!