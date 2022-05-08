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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Будё-Глимт
0:1
Второй тайм: 51'
Лиллестрём
0'
0:1
32' Гол
Адамс Акор
51'

Ход матча

32'
0:1
Адамс Акор
(Осен Йермунд)
46'
 
Ибрахимай Илльдрен
Свендсен Тобиас

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Лиллестрём
3.66
4.45
5.30
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
2
Сери
Яфет
19
Фет
Сондре
23
Хаген
Элиас
10
Ветлесен
Уго
27
Сёрли
Сондре
24
Нордас
Лассе
7
Пеллегрино
Амаль
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
23
Осен
Йермунд
5
Драгснес
Ветле
11
Свендсен
Тобиас
9
Адамс
Акор
Будё-Глимт
4-3-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Лиллестрём

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

К
4:1
Т
2:0
Т
0:1
ТМК
1:4
Т
0:0
Т
4:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
0:1
Т
0:3
Т
3:0
Т
4:0
Т
1:2
КН
0:4
Т
2:2
Т
1:1
Т
3:0
Т
1:0

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1
Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Адамс Акор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Лиллестрём
3.66
4.45
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 0:1 Лиллестрём онлайн

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