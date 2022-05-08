Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 5060
1:1
Конец матча
0:1
32' ГолАдамс Акор
0:1
54' Не забитый пенальтиПеллегрино Амаль
56' Желтая карточкаМэтью Ифиний
71' Желтая карточкаВетлесен Уго
73' Желтая карточкаПеттерссон Том
1:1
82' ГолСампстед Альфонс
86' Желтая карточкаКнудсен Магнус
90' Желтая карточкаХейбротен Мариус
Ход матча
32'
0:1
54'
0:1
56'
71'
73'
82'
86'
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
17 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
23
Хаген
Элиас
10
Ветлесен
Уго
27
Сёрли
Сондре
24
Нордас
Лассе
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
24 Нордас ЛассеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Eric Taylor
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Будё-Глимт
Лиллестрём
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1
Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3