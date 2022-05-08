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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Стрёмсгодсет
3:0
Второй тайм: 52'
Русенборг
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Рейтан Эрленд Даль
2:0
22' Гол
Хове Йохан
3:0
37' Гол
Ипалибо Джек
42' Желтая карточка
Бёркеейет Тобиас
52'

Ход матча

2'
Рейтан Эрленд Даль
1:0
20'
 
Samuel Rogers
Renzo Giampaoli
22'
Хове Йохан
(Вильсвик Ларс-Кристофер)
2:0
37'
Ипалибо Джек
(Стенгель Херман)
3:0
42'
 
Бёркеейет Тобиас
46'
Красники Крешник
Ипалибо Джек
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Русенборг
2.68
3.56
94.83
Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
7
Стеневик
Халлдор
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
17
Гулликсен
Тобиас
1
Хансен
Андре
18
Renzo
Giampaoli
7
Хенриксен
Маркус
23
Вагич
Павле
2
Рейтан
Эрленд
Даль
21
Скарсем
Олаус
8
Бёркеейет
Тобиас
19
Перейра
Адриан
11
Йенсен
Виктор
10
Хольсе
Карло
9
Хольм
Ноа
Стрёмсгодсет
4-3-3
Русенборг
3-4-2-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Русенборг

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

Т
2:2
Т
2:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
3:3
Т
0:0
К
4:1
Т
4:3
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:3
Т
1:1
Т
4:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
3:3
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
3:2

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0
Русенборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0
Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Рейтан Эрленд Даль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Русенборг
2.68
3.56
94.83
Все Коэффициенты
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