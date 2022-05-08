Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Позже
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
29 Гюнтер ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
21 Зачири АндиПолузащитник
-
18 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
28 Хан АндреНападающий
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Аугсбург
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|18 (1)
|0.56
|Андре Силва
|10 (3)
|0.31
|Собослаи Доминик
|6
|0.19
|Поульсен Юссуф
|6
|0.19
|Форсберг Эмиль
|5 (3)
|0.16
|Лаймер Конрад
|4
|0.13
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0.09
|Ольмо Дани
|3
|0.09
|Айдара Амаду
|3
|0.09
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.06
|Гвардиол Йошко
|2
|0.06
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|1
|0.03
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.03
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|8 (1)
|0.25
|Нидерлехнер Флориан
|5
|0.16
|Хан Андре
|5
|0.16
|Калиджиури Даниэль
|3 (2)
|0.09
|Иаго Лопес
|2
|0.06
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.06
|Педерсен Мадс
|2
|0.06
|Оксфорд Рис
|2
|0.06
|Зачири Анди
|2
|0.06
|Гоувелеув Джеффри
|2 (1)
|0.06
|Майер Арне
|1
|0.03
|Варгас Рубен
|1
|0.03
|Дорш Никлас
|1
|0.03
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0.03
|Йенсен Фредрик
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|7
|0
|Симакан Мохамед
|5
|0
|Кампль Кевин
|4
|0
|Адамс Тайлер
|4
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Мукиэле Норди
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оксфорд Рис
|9
|0
|Гоувелеув Джеффри
|8
|0
|Дорш Никлас
|8
|0
|Груэсо Карлос
|6
|0
|Хан Андре
|5
|0
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Варгас Рубен
|4
|0
|Калиджиури Даниэль
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|3
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|3
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|2
|0
|Маркус Вайнцирль
|2
|0
|Моравек Ян
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Винтер Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
14
12 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
1
3%
3
21%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
4
10%
3
21%
31-45
11
28%
2
14%
46-60
8
21%
3
21%
61-75
8
21%
3
21%
76-90
Пропущено
17
26
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
6
23%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
5
29%
29%
2
8%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90
Забито
29
25
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
7%
4
16%
1-15
6
21%
6
24%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
4
14%
4
16%
46-60
7
24%
4
16%
61-75
4
14%
5
20%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
28%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
4
22%
6
26%
76-90
Забито
68
39
26 В 1-м тайме 18
42 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
3
4%
7
18%
1-15
13
19%
6
15%
16-30
10
15%
5
13%
31-45
15
22%
6
15%
46-60
15
22%
7
18%
61-75
12
18%
8
21%
76-90
Пропущено
35
49
13 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 23
6
17%
10
20%
1-15
2
6%
8
16%
16-30
5
14%
10
20%
31-45
9
26%
4
8%
46-60
4
11%
6
12%
61-75
9
26%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0
Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:2 Заявка
|33
|24
|4
|5
|95 - 35
|76
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|83 - 51
|66
|3.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|78 - 46
|61
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|57 - 44
|55
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|47 - 42
|54
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|67 - 36
|54
|7.
|Кёльн
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|51 - 47
|52
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|57 - 55
|46
|9.
|Майнц
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|48 - 43
|45
|10.
|Бохум
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|36 - 49
|42
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|41 - 52
|41
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|43 - 47
|41
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 60
|39
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|37 - 51
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|36 - 69
|33
|16.
|Штуттгарт
|2:2 Заявка
|33
|6
|12
|15
|39 - 58
|30
|17.
|Арминия
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 52
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|27 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:2 Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|Майнц
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|8.
|Байер Л
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|9.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|16.
|Штуттгарт
|2:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:2 Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|12.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|2:2 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Аугсбург
Исход игры
РБ Лейпциг
94.3% (99)
Ничья
4.8% (5)
Аугсбург
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
60% (60)
Меньше
40% (40)
Обе команды забьют
Да
58% (58)
Нет
42% (42)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
40% (42)
2:0 РБ Лейпциг
29.5% (31)
3:1 РБ Лейпциг
10.5% (11)
1:0 РБ Лейпциг
5.7% (6)
3:0 РБ Лейпциг
3.8% (4)
4:1 РБ Лейпциг
1.9% (2)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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