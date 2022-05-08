РБ Лейпциг

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Германии. В рамках поединка 33-го тура Бундеслиги сойдутся лицом к лицу игроки «» и «». Встреча состоится в Лейпциге, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!