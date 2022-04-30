  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
РБ Лейпциг
 
Позже
Аугсбург
Прогнозы 33
РБ Лейпциг 100% (33)
X 0% (0)
Аугсбург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Аугсбург
1.28
6.55
12.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

РБ Лейпциг
Аугсбург

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
К
1:2
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
К
0:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 18 (1) 0.56
Андре Силва 10 (3) 0.31
Собослаи Доминик 6 0.19
Поульсен Юссуф 6 0.19
Форсберг Эмиль 5 (3) 0.16
Лаймер Конрад 4 0.13
Хенрихс Бенджамин 3 0.09
Ольмо Дани 3 0.09
Айдара Амаду 3 0.09
Анхелиньо Хосе 2 0.06
Гвардиол Йошко 2 0.06
Орбан Вилли 1 0.03
Мукиэле Норди 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 8 (1) 0.25
Нидерлехнер Флориан 5 0.16
Хан Андре 5 0.16
Калиджиури Даниэль 3 (2) 0.09
Иаго Лопес 2 0.06
Финнбогасон Альфред 2 0.06
Педерсен Мадс 2 0.06
Оксфорд Рис 2 0.06
Зачири Анди 2 0.06
Гоувелеув Джеффри 2 (1) 0.06
Майер Арне 1 0.03
Варгас Рубен 1 0.03
Дорш Никлас 1 0.03
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0.03
Йенсен Фредрик 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 7 0
Симакан Мохамед 5 0
Кампль Кевин 4 0
Адамс Тайлер 4 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Мукиэле Норди 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Ольмо Дани 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оксфорд Рис 9 0
Гоувелеув Джеффри 8 0
Дорш Никлас 8 0
Груэсо Карлос 6 0
Хан Андре 5 0
Педерсен Мадс 5 0
Варгас Рубен 4 0
Калиджиури Даниэль 3 0
Грегорич Михаэль 3 0
Фрамбергер Рафаэль 3 0
Иаго Лопес 3 0
Гумни Роберт 3 0
Зачири Анди 2 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 2 0
Маркус Вайнцирль 2 0
Моравек Ян 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Кордова Серхио 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Винтер Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
14
12 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
1
3%
3
21%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
4
10%
3
21%
31-45
11
28%
2
14%
46-60
8
21%
3
21%
61-75
8
21%
3
21%
76-90

Пропущено

17
26
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
6
23%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
5
29%
29%
2
8%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90

Забито

29
25
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
7%
4
16%
1-15
6
21%
6
24%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
4
14%
4
16%
46-60
7
24%
4
16%
61-75
4
14%
5
20%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
28%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
4
22%
6
26%
76-90

Забито

68
39
26 В 1-м тайме 18
42 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
3
4%
7
18%
1-15
13
19%
6
15%
16-30
10
15%
5
13%
31-45
15
22%
6
15%
46-60
15
22%
7
18%
61-75
12
18%
8
21%
76-90

Пропущено

35
49
13 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 23
6
17%
10
20%
1-15
2
6%
8
16%
16-30
5
14%
10
20%
31-45
9
26%
4
8%
46-60
4
11%
6
12%
61-75
9
26%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0
Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 32 20 3 9 80 - 50 63
3. Байер Л Заявка 32 17 7 8 74 - 44 58
4. Фрайбург Заявка 32 15 10 7 56 - 40 55
5. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
6. Кёльн Заявка 32 14 10 8 51 - 46 52
7. Унион Берлин Заявка 32 14 9 9 43 - 41 51
8. Хоффенхайм Заявка 32 13 7 12 55 - 51 46
9. Майнц Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
10. Айнтрахт Фр Заявка 32 10 10 12 42 - 46 40
11. Бохум Заявка 31 11 6 14 34 - 48 39
12. Боруссия М Заявка 31 10 8 13 48 - 59 38
13. Вольфсбург Заявка 32 11 5 16 40 - 52 38
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта Заявка 32 9 6 17 35 - 67 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 32 5 12 15 25 - 50 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 32 3 9 20 26 - 77 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Хоффенхайм Заявка 16 8 4 4 32 - 20 28
10. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
11. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
7. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
8. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 16 4 3 9 17 - 33 15
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Аугсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    РБ Лейпциг 100% (33)
    X 0% (0)
    Аугсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Аугсбург
    1.28
    6.55
    12.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Аугсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Аугсбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    100% (33)
    Ничья
    0% (0)
    Аугсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (21)
    Меньше
    36.36% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    60.61% (20)
    Нет
    39.39% (13)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    45.5% (15)
    2:0 РБ Лейпциг
    33.3% (11)
    3:1 РБ Лейпциг
    9.1% (3)
    4:1 РБ Лейпциг
    6.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    РБ Лейпциг
    Аугсбург
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     