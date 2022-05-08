Стадион: Ceres Park
0:1
Первый тайм: 40'
2' Желтая карточкаКристиансен Петер
0:1
15' ГолТчамба Дуплекс
Ход матча
15'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
15
Лунд
Оливер
11
Линкс
Гифт
28
Флё
Николай
90
Альбек
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Орхус
Сённерйюск
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68%
44%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
41 матч
48.8%
24.4%
26.8%
20 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.5%
43.9%
14.6%
17 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.7%
34.1%
34.2%
13 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2
Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0
Сённерйюск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оденсе - Сённерйюск 3:0 Вайле - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1
Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1