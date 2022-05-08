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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион:
Орхус
0:1
Первый тайм: 40'
Сённерйюск
0'
2' Желтая карточка
Кристиансен Петер
0:1
15' Гол
Тчамба Дуплекс
40'

Ход матча

2'
 
Кристиансен Петер
15'
0:1
Тчамба Дуплекс

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Сённерйюск
4.46
3.56
3.65
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
15
Лунд
Оливер
6
Поульсен
Николай
11
Линкс
Гифт
29
Frederik
Brandhof
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
28
Флё
Николай
2
Гартенманн
Стефан
13
Санне
Бубакарр
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
10
Томсен
Николай
90
Альбек
Мадс
22
Фредериксен
Эмиль
15
Jose
Gallegos
77
Хассан
Рилван
20
Кристиансен
Петер
Орхус
4-1-4-1
Сённерйюск
4-2-3-1

История личных встреч

Орхус
Сённерйюск

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68%
44%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

41 матч

48.8%
24.4%
26.8%
20 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.5%
43.9%
14.6%
17 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.7%
34.1%
34.2%
13 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

СБЗВ
2:1
СД
2:3
К
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
0:0
СДП
2:1
СДП
0:1
СД
0:2
СД
1:0
СДЛЕ
0:2
СДЛЕ
2:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:2
К
0:3
СД
0:0
СД
1:2
К
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
3:1
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
С
1:3
СЛ
1:1
СЛ
3:1
ТМС
2:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:3
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2
Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0
Сённерйюск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оденсе - Сённерйюск 3:0 Вайле - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1
Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1
  • Первый тайм
  • 40'
    Удар от ворот произведет Сённерйюск
  • 40'
    Какой промах! Мортенсен Патрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 40'
    Андерсон Микаэль из команды Орхус делает заброс на партнера по команде.
  • 39'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Как он промахнулся? Jose Gallegos имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 39'
    Кристиансен Петер из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Орхус
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    Лучшие коэффициенты
    Орхус
    Ничья
    Сённерйюск
    4.46
    3.56
    3.65
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