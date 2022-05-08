Как он промахнулся? Jose Gallegos имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

33' Томсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Тчамба Дуплекс из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Удар от ворот произведет Сённерйюск

29' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хассан Рилван из команды Сённерйюск

28' Хассан Рилван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Торстейнссон Йон имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

28' Удар от ворот произведет Орхус

28' Тчамба Дуплекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Сённерйюск

26' Николай Фло не дал случится голу! Торстейнссон Йон должен был забивать, но Николай Фло сделал отличный сейв

25' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Орхус

24' Jose Gallegos из команды Сённерйюск навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

23' Удар от ворот произведет Сённерйюск

23' Томас Кристенсен из команды Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

23' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

19' Удар от ворот произведет Сённерйюск

18' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Jose Gallegos из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

18' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Томсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Г О О О О Л - Тчамба Дуплекс левой ногой классно пробил с лета.

15' Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Тингагер Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Удар от ворот произведет Сённерйюск

14' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Орхус

11' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Фредериксен Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

9' Как он промахнулся? Торстейнссон Йон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

9' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Орхус

8' Альбек Мадс не смог попасть в створ ударом издали

8' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

6' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Лунд Оливер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Матч возобновлен

2' Тингагер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Кристиансен Петер получил желтую карточку от судьи

2' Андерсон Микаэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

1' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Орхус начинает с центра поля