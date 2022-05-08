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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 5308
Орхус
1:1
Конец матча
Сённерйюск
0'
2' Желтая карточка
Кристиансен Петер
0:1
15' Гол
Тчамба Дуплекс
45' Желтая карточка
Frederik Brandhof
63' Желтая карточка
Maxime Soulas
69' Желтая карточка
Мунксгор Александер
1:1
87' Гол
Тингагер Фредерик
90' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
90' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
90'+7

Ход матча

2'
 
Кристиансен Петер
15'
0:1
Тчамба Дуплекс
45'
Frederik Brandhof
 
46'
 
Maxime Soulas
Хассан Рилван
58'
Бунду Мустафа
Линкс Гифт
 
63'
 
Maxime Soulas
69'
Мунксгор Александер
 
72'
Уилшер Джек
Поульсен Николай
 
72'
Курминовски Давид
Мортенсен Патрик
 
72'
Грёнбек Альберт
Frederik Brandhof
 
80'
 
Йенсен Исак
Jose Gallegos
81'
 
Виндерслев Расмус
Тчамба Дуплекс
87'
Тингагер Фредерик
(Уилшер Джек)
1:1
89'
 
Баркарсон Атли
Фредериксен Эмиль
89'
 
Тайво Абдулрахман
Альбек Мадс
90'
Биссек Янн-Аурель
Тингагер Фредерик
 
90'
 
Хенде Марк-Даль
90'
Андерсон Микаэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
15
Лунд
Оливер
6
Поульсен
Николай
11
Линкс
Гифт
29
Frederik
Brandhof
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
28
Флё
Николай
2
Гартенманн
Стефан
13
Санне
Бубакарр
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
10
Томсен
Николай
90
Альбек
Мадс
22
Фредериксен
Эмиль
15
Jose
Gallegos
77
Хассан
Рилван
20
Кристиансен
Петер
Орхус
4-1-4-1
Сённерйюск
4-2-3-1

История личных встреч

Орхус
Сённерйюск

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68%
44%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

41 матч

48.8%
24.4%
26.8%
20 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.5%
43.9%
14.6%
17 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.7%
34.1%
34.2%
13 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

СБЗВ
2:1
СД
2:3
К
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
0:0
СДП
2:1
СДП
0:1
СД
0:2
СД
1:0
СДЛЕ
0:2
СДЛЕ
2:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:2
К
0:3
СД
0:0
СД
1:2
К
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
3:1
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
С
1:3
СЛ
1:1
СЛ
3:1
ТМС
2:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:3
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2
Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0
Сённерйюск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оденсе - Сённерйюск 3:0 Вайле - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1
Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Орхус: 55%, Сённерйюск: 45%.
  • 96'
    Томсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Бунду Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 96'
    Флё Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 96'
    Матч возобновлен
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