Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Николай Фло не дал случится голу! Курминовски Давид должен был забивать, но Николай Фло сделал отличный сейв

91' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

90' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Матч возобновлен

90' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Сегодняшная посещаемость составляет 5308 болельщиков

88' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

88' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Орхус будет все-таки засчитан.

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

87' Альбек Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Игрок команды Орхус нанес удар, но мяч был заблокирован

86' Йенсен Исак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Курминовски Давид нанес удар головой, но Николай Фло спокойно отбил мяч.

82' Удар от ворот произведет Орхус

82' Санне Бубакарр из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

82' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

81' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Тактическая замена. Jose Gallegos уходит с поля и его заменяет Йенсен Исак

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Тчамба Дуплекс получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Тчамба Дуплекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Сённерйюск

75' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

74' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Курминовски Давид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

72' Тактическая замена. Фредерик Брандоф уходит с поля и его заменяет Альберт Гроенбек

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Томас Кристенсен наказан за толчок Кристиансен Петер

71' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

70' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Флё Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Мунксгор Александер получил желтую карточку от судьи

69' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Торстейнссон Йон пробил со штрафного прямо в стенку

68' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Судья подбегает и показывает Максим Сулас из команды Сённерйюск отложенную желтую карточку за фол.

61' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Андерсон Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Йеспер Хансен не дал случится голу! Кристиансен Петер должен был забивать, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв

60' Томас Кристенсен ошибается в защите.

59' Фредериксен Эмиль пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

57' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Орхус

56' Кристиансен Петер из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Jose Gallegos нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Отличные скиллы показывает Линкс Гифт , обводя своих соперников

54' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Альбек Мадс из команды Сённерйюск

54' Игрок Бунду Мустафа из команды Орхус неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

54' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

53' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Отличные скиллы показывает Линкс Гифт , обводя своих соперников

51' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

51' Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Орхус выполняет удар от ворот.

50' Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Удар от ворот произведет Сённерйюск

48' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Максим Сулас из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Фредериксен Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

46' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля