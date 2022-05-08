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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Хам-Кам
0:0
Первый тайм: 43'
Олесунн
0'
18' Желтая карточка
Шербечич Бесим
43'

Ход матча

18'
 
Шербечич Бесим
31'
 
Torbjoern Kallevaag
Бармен Кристоффер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Олесунн
2.10
3.60
3.56
Все Коэффициенты
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
19
Серенсен
Оливер
23
Шельстад
Фредрик
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
9
Jonas
Enkerud
16
Киркеволд
Пол
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
2
Голубович
Петар
8
Хауген
Фредрик
10
Бармен
Кристоффер
6
Сегберг
Эрленд
19
Дубвик
Исак
22
Хеуген
Сигурд
11
Нордли
Симен
Болькан
Хам-Кам
3-4-2-1
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Олесунн

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
1:2

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Хам-Кам 0:0 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0
Олесунн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Олесунн
2.10
3.60
3.56
Все Коэффициенты
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