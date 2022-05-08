Стадион: Брискеби
18' Желтая карточкаШербечич Бесим
Ход матча
Статистика матча
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4 Удары по воротам 1
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0 Удары в створ 1
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3 Угловые 2
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0 Офсайды 0
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5 Нарушения правил 3
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0 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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51 Владение мячом, % 49
96
Ахен
Николас
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
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10 Emil SildnesНападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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19 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
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3 Мое ЕппеЗащитник
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33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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17 Диа МамадуНападающий
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Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Хам-Кам
Олесунн
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Хам-Кам 0:0 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0
Олесунн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3