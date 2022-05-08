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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 3037
Хам-Кам
0:0
Конец матча
Олесунн
0'
18' Желтая карточка
Шербечич Бесим
51' Желтая карточка
Серенсен Оливер
74' Желтая карточка
Aleksander Melgalvis
79' Желтая карточка
Хеуген Сигурд
85' Желтая карточка
Jonas Enkerud
89' Желтая карточка
Яковенко Юрий
90'+3

Ход матча

18'
 
Шербечич Бесим
31'
 
Torbjoern Kallevaag
Бармен Кристоффер
38'
 
Лима Эриксон
Сегберг Эрленд
51'
Серенсен Оливер
 
73'
Emil Sildnes
Серенсен Оливер
 
74'
Aleksander Melgalvis
 
77'
Яковенко Юрий
Киркеволд Пол
 
79'
 
Хеуген Сигурд
81'
 
Kristoffer Oedemarksbakken
Нордли Симен Болькан
82'
 
Simen Rafn
Голубович Петар
83'
 
Nikolai Soeyset Hopland
Хауген Фредрик
85'
Jonas Enkerud
 
89'
Яковенко Юрий
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
19
Серенсен
Оливер
23
Шельстад
Фредрик
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
9
Jonas
Enkerud
16
Киркеволд
Пол
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
2
Голубович
Петар
8
Хауген
Фредрик
10
Бармен
Кристоффер
6
Сегберг
Эрленд
19
Дубвик
Исак
22
Хеуген
Сигурд
11
Нордли
Симен
Болькан
Хам-Кам
3-4-2-1
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Олесунн

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
1:2

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Хам-Кам 0:0 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0
Олесунн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3
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    • Желтая карточка
      18'
      Шербечич Бесим получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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