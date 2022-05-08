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  3. Бразилия: Серия A
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Второй тайм: 54'
Флуминенсе
0'
34' Желтая карточка
Gustavo1
45' Желтая карточка
Веллингтон
45' Желтая карточка
Гомес Густаво
54'

Ход матча

19'
 
Gustavo1
Гансо Пауло
34'
 
Gustavo1
45'
 
Веллингтон
45'
Гомес Густаво
 
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Флуминенсе
1.59
4.25
7.20
Все Коэффициенты
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
7
Дуду
X
23
Вейга
Рафаэль
11
Уэсли
Лопес
10
Рони
III
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
6
Пинеда
Марио
5
Веллингтон
III
20
Yago
I
11
Энрике
Луис
10
Гансо
Пауло
13
Натан
Аллан
14
Кано
Херман
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

29 матчей

48.3%
6.9%
44.8%
14 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
К
2:1
К
2:1
СA
1:4
СA
2:1
БСА
3:0
БСА
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:0

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гуарани Кампинас 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интер Лимейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Веллингтон III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Нонато получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Гансо Пауло уходит с поля. Нонато выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Флуминенсе
1.59
4.25
7.20
Все Коэффициенты
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Палмейрас Сан-Паулу
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