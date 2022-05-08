0:0
Второй тайм: 54'
34' Желтая карточкаGustavo1
45' Желтая карточкаВеллингтон
45' Желтая карточкаГомес Густаво
Ход матча
19'
34'
45'
45'
7
Дуду
X
11
Уэсли
Лопес
10
Рони
III
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
20
Yago
I
11
Энрике
Луис
10
Гансо
Пауло
13
Натан
Аллан
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
17 ЖованиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
45 Kaiky Naves
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 КристианоЗащитник
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Gustavo1
-
9 Fred II
-
31 Calegari
-
-
Главный тренер: Abel Braga
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
29 матчей
48.3%
6.9%
44.8%
14 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гуарани Кампинас 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интер Лимейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2