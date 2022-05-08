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  3. Бразилия: Серия A
Палмейрас Сан-Паулу
1:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
34' Желтая карточка
Gustavo1
45' Желтая карточка
Веллингтон
45' Желтая карточка
Гомес Густаво
1:0
72' Гол
Дуду
1:1
83' Гол
Кано Херман
90'+7
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
7
Дуду
X
23
Вейга
Рафаэль
11
Уэсли
Лопес
10
Рони
III
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
6
Пинеда
Марио
5
Веллингтон
III
20
Yago
I
11
Энрике
Луис
10
Гансо
Пауло
13
Натан
Аллан
14
Кано
Херман
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Флуминенсе

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

29 матчей

48.3%
6.9%
44.8%
14 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
К
2:1
К
2:1
СA
1:4
СA
2:1
БСА
3:0
БСА
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:0

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гуарани Кампинас 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интер Лимейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Веллингтон III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Нонато получил желтую карточку от судьи
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