0:1
Второй тайм: 53'
0:1
1' ГолElvis II
15' Желтая карточкаHenrique Lordelo
22' Желтая карточкаGabriel Baralhas
26' Вторая желтая карточкаHenrique Lordelo
47' Желтая карточкаJoao Caetano
51' Желтая карточкаЛео Перейра
52' Желтая карточкаHayner
Ход матча
1'
0:1
15'
22'
26'
47'
51'
52'
1
Роналдо
13
Hayner
7
Shaylon
11
Лео
Перейра
23
Tadeu
I
20
Диего
Рибас
29
Reynaldo2
14
Danilo
IV
10
Elvis
II
11
Раул
Педро
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
13 HaynerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео ПерейраПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 РенанВратарь
-
19 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Diego ChurinНападающий
-
21 Airton Sousa
-
-
2 Dudu V1
-
-
14 Gabriel Noga
-
15 Edson III
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
20 Диего РибасЗащитник
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Elvis IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
37 Пабло ХуанВратарь
-
3 Да СилваЗащитник
-
2 МагиньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
-
-
-
13 Yan Souto
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Гойяс
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
27 матчей
44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
18.5%
66.7%
14.8%
5 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1
Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2
Гойяс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойянезия - Гойяс 3:4 Morrinhos - Гойяс 1:1