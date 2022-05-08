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  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Гойяненсе
0:1
Второй тайм: 53'
Гойяс
0'
0:1
1' Гол
Elvis II
15' Желтая карточка
Henrique Lordelo
22' Желтая карточка
Gabriel Baralhas
26' Вторая желтая карточка
Henrique Lordelo
47' Желтая карточка
Joao Caetano
51' Желтая карточка
Лео Перейра
52' Желтая карточка
Hayner
53'

Ход матча

1'
0:1
Elvis II
15'
 
Henrique Lordelo
22'
Gabriel Baralhas
 
26'
 
Henrique Lordelo
32'
Фернандо Луис
Gabriel Baralhas
 
46'
 
Matheus Alves II
Elvis II
46'
Diego Churin
Энрике Артур
 
47'
 
Joao Caetano
51'
Лео Перейра
 
52'
Hayner
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Гойяс
1.96
3.25
4.50
Все Коэффициенты
1
Роналдо
13
Hayner
3
Wanderson
VIII
4
Ramon
XII
6
Энрике
Артур
II
8
Marlon
Freitas
5
Gabriel
Baralhas
7
Shaylon
10
Luis
Pereira
III
11
Лео
Перейра
9
Wellington
Rato
23
Tadeu
I
20
Диего
Рибас
34
Sidimar
Fernando
Cigolini
29
Reynaldo2
4
Joao
Caetano
14
Danilo
IV
22
Аподи
Диаллиссон
55
Henrique
Lordelo
10
Elvis
II
97
Dada
Belmonte
11
Раул
Педро
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Гойяс
5-4-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Гойяс

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

27 матчей

44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

18.5%
66.7%
14.8%
5 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ЧГ
1:3
ЧГ
1:0
ЧГ
0:0
ЧГ
0:3
ЧГ
0:1
СA
0:1
СA
2:0
ЧГ
3:0
ЧГ
0:1
ЧГ
3:0
ЧГ
2:1
ЧГ
3:0
СB
2:1
СB
1:3
ЧГ
1:0
ЧГ
0:0
ЧГ
1:2
ЧГ
1:2
ЧГ
1:0
СB
4:2
СB
2:2
ЧГ
1:0
ЧГ
2:2
ЧГ
1:0
ЧГ
1:2
СA
1:3
СA
1:3

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1
Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2
Гойяс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойянезия - Гойяс 3:4 Morrinhos - Гойяс 1:1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    51'
    Лео Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Каэтано получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Elvis уходит с поля. Matheus Alves выходит вместо него
  • 46'
    Энрике Артур II уходит с поля. Диего Чурин выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Гойяс
1.96
3.25
4.50
Все Коэффициенты
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