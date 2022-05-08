0:1
Конец матча
0:1
1' ГолElvis II
15' Желтая карточкаHenrique Lordelo
22' Желтая карточкаGabriel Baralhas
26' Вторая желтая карточкаHenrique Lordelo
46' Желтая карточкаJoao Caetano
51' Желтая карточкаЛео Перейра
52' Желтая карточкаHayner
66' Желтая карточкаLuis Pereira III
71' Желтая карточкаDanilo IV
Ход матча
1'
0:1
15'
22'
26'
46'
51'
52'
58'
66'
71'
79'
85'
1
Роналдо
13
Hayner
7
Shaylon
11
Лео
Перейра
23
Tadeu
I
20
Диего
Рибас
29
Reynaldo2
14
Danilo
IV
10
Elvis
II
11
Раул
Педро
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
13 HaynerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео ПерейраПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 РенанВратарь
-
19 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Diego ChurinНападающий
-
21 Airton Sousa
-
-
2 Dudu V1
-
-
14 Gabriel Noga
-
15 Edson III
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
20 Диего РибасЗащитник
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Elvis IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
37 Пабло ХуанВратарь
-
3 Да СилваЗащитник
-
2 МагиньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
-
-
-
13 Yan Souto
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Гойяс
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
27 матчей
44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
18.5%
66.7%
14.8%
5 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1
Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2
Гойяс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойянезия - Гойяс 3:4 Morrinhos - Гойяс 1:1