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  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Гойяненсе
0:1
Конец матча
Гойяс
0'
0:1
1' Гол
Elvis II
15' Желтая карточка
Henrique Lordelo
22' Желтая карточка
Gabriel Baralhas
26' Вторая желтая карточка
Henrique Lordelo
46' Желтая карточка
Joao Caetano
51' Желтая карточка
Лео Перейра
52' Желтая карточка
Hayner
66' Желтая карточка
Luis Pereira III
71' Желтая карточка
Danilo IV
90'+10
1
Роналдо
13
Hayner
3
Wanderson
VIII
4
Ramon
XII
6
Энрике
Артур
II
8
Marlon
Freitas
5
Gabriel
Baralhas
7
Shaylon
10
Luis
Pereira
III
11
Лео
Перейра
9
Wellington
Rato
23
Tadeu
I
20
Диего
Рибас
34
Sidimar
Fernando
Cigolini
29
Reynaldo2
4
Joao
Caetano
14
Danilo
IV
22
Аподи
Диаллиссон
55
Henrique
Lordelo
10
Elvis
II
97
Dada
Belmonte
11
Раул
Педро
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Гойяс
5-4-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Гойяс

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

27 матчей

44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

18.5%
66.7%
14.8%
5 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ЧГ
1:3
ЧГ
1:0
ЧГ
0:0
ЧГ
0:3
ЧГ
0:1
СA
0:1
СA
2:0
ЧГ
3:0
ЧГ
0:1
ЧГ
3:0
ЧГ
2:1
ЧГ
3:0
СB
2:1
СB
1:3
ЧГ
1:0
ЧГ
0:0
ЧГ
1:2
ЧГ
1:2
ЧГ
1:0
СB
4:2
СB
2:2
ЧГ
1:0
ЧГ
2:2
ЧГ
1:0
ЧГ
1:2
СA
1:3
СA
1:3

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1
Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2
Гойяс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойянезия - Гойяс 3:4 Morrinhos - Гойяс 1:1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 32'
      Габриэль Баральхас уходит с поля. Фернандо Луис IV выходит вместо него
    • Желтая карточка
      26'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Henrique Lordelo получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      22'
      Габриэль Баральхас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Henrique Lordelo получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Elvis бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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