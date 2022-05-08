1:0
Второй тайм: 52'
1:0
6' ПенальтиMiguel Angel Torren
Ход матча
6'
18
Thiago
Nuss
32
Nicolas
Paz
26
Leonel
Bucca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Thiago NussПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
16 Gaston Veron
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Nicolas PazЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Leonel BuccaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Унион Санта-Фе
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|5
|0.36
|Kevin Mac Allister
|2
|0.14
|Кабрера Хавьер
|1
|0.07
|Вера Фаусто
|1
|0.07
|Gabriel Carabajal
|1
|0.07
|Lucas Villalba
|1
|0.07
|Luciano Gomez
|1
|0.07
|Gaston Veron
|1
|0.07
|Thiago Nuss
|1
|0.07
|Cesar Florentin
|1
|0.07
|Matias Galarza
|1
|0.07
|David Zalazar
|1
|0.07
|Miguel Angel Torren
|1 (1)
|0.07
|Nicolas Reniero
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|2
|0.14
|Полента Диего
|1
|0.07
|Matias Gallegos
|1
|0.07
|Mariano Peralta
|1
|0.07
|Enzo Roldan
|1
|0.07
|Leonel Bucca
|1
|0.07
|Mauro Luna Diale
|1 (1)
|0.07
|Gaston Gonzalez2
|1 (1)
|0.07
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Daniel Juarez
|0
|0
|Kevin Zenon
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|5
|1
|Kevin Mac Allister
|5
|0
|Luciano Gomez
|2
|1
|Cesar Florentin
|3
|0
|Gabriel Carabajal
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Gaston Veron
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|5
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|4
|1
|Полента Диего
|3
|0
|Корвалан Клаудио
|3
|0
|Алвес Хонатан
|2
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Leonel Bucca
|2
|0
|Леонардо Рамос
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Santiago Mele
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Franco Calderon
|1
|0
|Imanol Machuca
|1
|0
|Federico Vera
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
18%
2
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
2
12%
3
33%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
18%
3
25%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1
Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|8
|6
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|2:1
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|14
|7
|2
|5
|17 - 14
|23
|6.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|14
|6
|5
|3
|25 - 19
|23
|7.
|Сармиенто
|0:0
|14
|6
|4
|4
|17 - 23
|22
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|14
|5
|2
|7
|10 - 12
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|11.
|Патронато Парана
|0:0
|14
|3
|2
|9
|10 - 24
|11
|12.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|13.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|14
|2
|3
|9
|8 - 21
|9
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|4
|2
|33 - 20
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|14
|7
|6
|1
|19 - 11
|27
|3.
|Альдосиви
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|4.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|5.
|Барракас Централь
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|6.
|Уракан
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|14
|3
|8
|3
|20 - 19
|17
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|7
|4
|17 - 18
|16
|9.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|10.
|Годой Крус
|3:3
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|11.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|12.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|5.
|Сармиенто
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|2:1
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|7.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|9.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Патронато Парана
|0:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Барракас Централь
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|2:1
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Сармиенто
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Патронато Парана
|0:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|7
|0
|2
|5
|2 - 7
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|4
|1
|17 - 13
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3