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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Аргентинос Хуниорс
1:0
Второй тайм: 52'
Унион Санта-Фе
0'
1:0
6' Пенальти
Miguel Angel Torren
52'

Ход матча

6'
Miguel Angel Torren
1:0
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Унион Санта-Фе
1.77
7.87
5.20
Все Коэффициенты
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
18
Thiago
Nuss
10
Cesar
Florentin
5
Вера
Фаусто
15
Matias
Galarza
25
David
Zalazar
32
Nicolas
Reniero
9
Авалос
Габриэль
77
Santiago
Mele
32
Nicolas
Paz
21
Facundo
Aguero
3
Корвалан
Клаудио
37
Lucas
Esquivel
30
Juan
Ignacio
Nardoni
11
Sebastian
Jaurena
29
Daniel
Juarez
26
Leonel
Bucca
39
Imanol
Machuca
27
Matias
Gallegos
Аргентинос Хуниорс
3-5-2
Унион Санта-Фе
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Унион Санта-Фе

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
С
1:0
С
0:1
С
3:1
П
4:0
П
1:2
П
0:0
П
3:3
ПА
0:0
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 5 0.36
Kevin Mac Allister 2 0.14
Кабрера Хавьер 1 0.07
Вера Фаусто 1 0.07
Gabriel Carabajal 1 0.07
Lucas Villalba 1 0.07
Luciano Gomez 1 0.07
Gaston Veron 1 0.07
Thiago Nuss 1 0.07
Cesar Florentin 1 0.07
Matias Galarza 1 0.07
David Zalazar 1 0.07
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.07
Nicolas Reniero 0 0
Биттоло Мариано 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 2 0.14
Полента Диего 1 0.07
Matias Gallegos 1 0.07
Mariano Peralta 1 0.07
Enzo Roldan 1 0.07
Leonel Bucca 1 0.07
Mauro Luna Diale 1 (1) 0.07
Gaston Gonzalez2 1 (1) 0.07
Корвалан Клаудио 0 0
Daniel Juarez 0 0
Kevin Zenon 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 5 1
Kevin Mac Allister 5 0
Luciano Gomez 2 1
Cesar Florentin 3 0
Gabriel Carabajal 2 0
Lucas Villalba 2 0
Вера Фаусто 2 0
Matias Galarza 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Franco Moyano 1 0
Gaston Veron 1 0
David Zalazar 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 5 1
Juan Ignacio Nardoni 4 1
Полента Диего 3 0
Корвалан Клаудио 3 0
Алвес Хонатан 2 0
Juan Portillo 2 0
Leonel Bucca 2 0
Леонардо Рамос 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Santiago Mele 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Franco Calderon 1 0
Imanol Machuca 1 0
Federico Vera 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0
Enzo Roldan 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Kevin Zenon 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
18%
2
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
2
12%
3
33%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
18%
3
25%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1
Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 8 6 0 25 - 10 30
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 14 7 4 3 20 - 15 25
4. Химнасия Ла-Плата 2:1 14 7 3 4 23 - 20 24
5. Ньюэллс Олд Бойз 1:2 14 7 2 5 17 - 14 23
6. Дефенса и Хустисия 0:0 14 6 5 3 25 - 19 23
7. Сармиенто 0:0 14 6 4 4 17 - 23 22
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 0:1 14 5 2 7 10 - 12 17
10. Сан-Лоренсо 14 3 6 5 15 - 17 15
11. Патронато Парана 0:0 14 3 2 9 10 - 24 11
12. Атлетико Платенсе 13 2 4 7 11 - 21 10
13. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
14. Тальерес Кордоба 0:0 14 2 3 9 8 - 21 9

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 14 8 4 2 33 - 20 28
2. Бока Хуниорс 14 7 6 1 19 - 11 27
3. Альдосиви 14 6 2 6 17 - 16 20
4. Тигре 14 5 5 4 17 - 12 20
5. Барракас Централь 14 6 1 7 17 - 24 19
6. Уракан 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Арсенал Саранди 3:3 14 3 8 3 20 - 19 17
8. Индепендьенте Авельянеда 14 3 7 4 17 - 18 16
9. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
10. Годой Крус 3:3 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
12. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
13. Росарио Сентраль 14 4 2 8 16 - 20 14
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 0:1 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 1:2 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Аргентинос Хуниорс 1:0 7 4 2 1 8 - 3 14
5. Сармиенто 0:0 7 4 2 1 11 - 14 14
6. Химнасия Ла-Плата 2:1 7 4 2 1 10 - 8 14
7. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 0:0 7 1 5 1 9 - 9 8
9. Тальерес Кордоба 0:0 7 2 2 3 5 - 9 8
10. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
12. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Патронато Парана 0:0 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 7 0 4 3 8 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Росарио Сентраль 7 3 1 3 11 - 9 10
6. Индепендьенте Авельянеда 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Уракан 7 3 1 3 10 - 10 10
9. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Барракас Централь 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Альдосиви 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 0:0 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 1:0 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 2:1 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 1:2 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Сармиенто 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
10. Патронато Парана 0:0 7 2 1 4 6 - 11 7
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 0:1 7 0 2 5 2 - 7 2
14. Тальерес Кордоба 0:0 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 10 - 4 17
2. Эстудиантес Ла Плата 7 2 4 1 17 - 13 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 7 2 2 3 12 - 14 8
7. Уракан 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Арсенал Саранди 3:3 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
11. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
12. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Мигель Анхел Торрен из команды Аргентинос Хуниорс забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Унион Санта-Фе
1.77
7.87
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 1:0 Унион Санта-Фе онлайн

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