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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Дефенса и Хустисия
1:0
Конец матча
Патронато Парана
0'
13' Желтая карточка
Tiago Banega
43' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
50' Желтая карточка
Walter Bou
54' Желтая карточка
Мосевич Леонель
1:0
55' Пенальти
Adonis Frias
65' Желтая карточка
Carlos Quintana
90' Желтая карточка
Jorge Valdez II
90'+6
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
19
Gabriel
Hachen
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
5
Мосевич
Леонель
2
Carlos
Quintana
28
Facundo
Cobos
8
Gabriel
Gudino
32
Franco
Leys
6
Tiago
Banega
7
Nicolas
Castro1
9
Jonathan
Herrera1
50
Diego
Garcia
VI
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Патронато Парана
4-3-1-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Патронато Парана

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
3:3
ЛП
1:0
КДМЭП
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:0
П
1:2
НБ
1:1
НБ
3:2
НБ
0:2
НБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Merentiel 7 0.5
Carlos Rodolfo Rotondi 4 0.29
Пиццини Франсиско 3 0.21
Walter Bou 2 0.14
Hugo Fernandez 2 0.14
Adonis Frias 2 (2) 0.14
Agustin Fontana 1 0.07
Tomas Galvan 1 0.07
Gabriel Alanis 1 0.07
Nicolas Tripicchio 1 0.07
Nazareno Colombo 1 0.07
Gabriel Hachen 0 0
Facundo Gutierrez 0 0
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Лукас 3 (2) 0.21
Axel Rodriguez 2 0.14
Nicolas Castro1 2 0.14
Gabriel Gudino 1 0.07
Мосевич Леонель 1 0.07
Jonathan Herrera1 0 0
Raul Lozano 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nazareno Colombo 1 2
Facundo Gutierrez 4 0
Adonis Frias 4 0
Nicolas Tripicchio 3 0
Walter Bou 3 0
Сото Алексис 3 0
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0
Raul Loaiza 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Gabriel Hachen 1 0
Agustin Fontana 1 0
Унсаин Луис 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 5 0
Nicolas Castro1 4 0
Juan Guasone 2 1
Carlos Quintana 3 0
Lucas Kruspzky 3 0
Gabriel Gudino 3 0
Sebastian Medina 3 0
Барриос Лукас 2 0
Franco Leys 2 0
Facundo Cobos 2 0
Lautaro Geminiani 2 0
Matias Mansilla 2 0
Raul Lozano 2 0
Tiago Banega 2 0
Oliver Paz Benitez 1 0
Fabio Vazquez 1 0
Jorge Valdez II 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Забито

16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
4
25%
2
50%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
50%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
4
40%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

27
10
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 9
6
22%
2
20%
1-15
1
4%
1
10%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
4
15%
3
30%
61-75
6
22%
2
20%
76-90

Пропущено

18
25
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
5
20%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
7
39%
3
12%
31-45
4
22%
8
32%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
3
17%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3
Патронато Парана
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0
Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 8 6 0 25 - 10 30
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Дефенса и Хустисия 14 7 4 3 26 - 19 25
4. Аргентинос Хуниорс 14 7 4 3 21 - 16 25
5. Химнасия Ла-Плата 14 7 3 4 24 - 20 24
6. Ньюэллс Олд Бойз 14 7 2 5 17 - 15 23
7. Сармиенто 14 6 3 5 17 - 24 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 14 5 2 7 11 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 14 3 6 5 15 - 17 15
11. Тальерес Кордоба 14 3 2 9 9 - 21 11
12. Атлетико Платенсе 13 2 4 7 11 - 21 10
13. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
14. Патронато Парана 14 3 1 10 10 - 25 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 14 8 4 2 33 - 20 28
2. Бока Хуниорс 14 7 6 1 19 - 11 27
3. Альдосиви 14 6 2 6 17 - 16 20
4. Тигре 14 5 5 4 17 - 12 20
5. Барракас Централь 14 6 1 7 17 - 24 19
6. Уракан 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Арсенал Саранди 3:3 14 3 8 3 20 - 19 17
8. Индепендьенте Авельянеда 14 3 7 4 17 - 18 16
9. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
10. Годой Крус 3:3 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
12. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
13. Росарио Сентраль 14 4 2 8 16 - 20 14
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Аргентинос Хуниорс 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
6. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 7 2 4 1 10 - 9 10
9. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 6 - 9 10
10. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
12. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 7 0 4 3 8 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Росарио Сентраль 7 3 1 3 11 - 9 10
6. Индепендьенте Авельянеда 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Уракан 7 3 1 3 10 - 10 10
9. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Барракас Централь 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Альдосиви 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Сармиенто 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Патронато Парана 7 2 0 5 6 - 12 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 7 0 2 5 3 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 10 - 4 17
2. Эстудиантес Ла Плата 7 2 4 1 17 - 13 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 7 2 2 3 12 - 14 8
7. Уракан 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Арсенал Саранди 3:3 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
11. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
12. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
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    • Желтая карточка
      50'
      Вальтер Боу получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Кевин Гутьеррес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Тиаго Банега получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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