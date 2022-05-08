1:0
Конец матча
13' Желтая карточкаTiago Banega
43' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
50' Желтая карточкаWalter Bou
54' Желтая карточкаМосевич Леонель
1:0
55' ПенальтиAdonis Frias
65' Желтая карточкаCarlos Quintana
90' Желтая карточкаJorge Valdez II
Ход матча
13'
50'
54'
55'
1:0
65'
90'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
10
Walter
Bou
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Raul Loaiza
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Mauro OrtizПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Патронато Парана
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Merentiel
|7
|0.5
|Carlos Rodolfo Rotondi
|4
|0.29
|Пиццини Франсиско
|3
|0.21
|Walter Bou
|2
|0.14
|Hugo Fernandez
|2
|0.14
|Adonis Frias
|2 (2)
|0.14
|Agustin Fontana
|1
|0.07
|Tomas Galvan
|1
|0.07
|Gabriel Alanis
|1
|0.07
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.07
|Nazareno Colombo
|1
|0.07
|Gabriel Hachen
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Лукас
|3 (2)
|0.21
|Axel Rodriguez
|2
|0.14
|Nicolas Castro1
|2
|0.14
|Gabriel Gudino
|1
|0.07
|Мосевич Леонель
|1
|0.07
|Jonathan Herrera1
|0
|0
|Raul Lozano
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nazareno Colombo
|1
|2
|Facundo Gutierrez
|4
|0
|Adonis Frias
|4
|0
|Nicolas Tripicchio
|3
|0
|Walter Bou
|3
|0
|Сото Алексис
|3
|0
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Унсаин Луис
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|5
|0
|Nicolas Castro1
|4
|0
|Juan Guasone
|2
|1
|Carlos Quintana
|3
|0
|Lucas Kruspzky
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Sebastian Medina
|3
|0
|Барриос Лукас
|2
|0
|Franco Leys
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Lautaro Geminiani
|2
|0
|Matias Mansilla
|2
|0
|Raul Lozano
|2
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Oliver Paz Benitez
|1
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Jorge Valdez II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Забито
16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
4
25%
2
50%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
50%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
4
40%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Забито
27
10
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 9
6
22%
2
20%
1-15
1
4%
1
10%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
4
15%
3
30%
61-75
6
22%
2
20%
76-90
Пропущено
18
25
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
5
20%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
7
39%
3
12%
31-45
4
22%
8
32%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
3
17%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3
Патронато Парана
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0
Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|8
|6
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Дефенса и Хустисия
|14
|7
|4
|3
|26 - 19
|25
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|7
|3
|4
|24 - 20
|24
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|7.
|Сармиенто
|14
|6
|3
|5
|17 - 24
|21
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|2
|7
|11 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|11.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|2
|9
|9 - 21
|11
|12.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|13.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|14.
|Патронато Парана
|14
|3
|1
|10
|10 - 25
|10
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|4
|2
|33 - 20
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|14
|7
|6
|1
|19 - 11
|27
|3.
|Альдосиви
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|4.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|5.
|Барракас Централь
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|6.
|Уракан
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|14
|3
|8
|3
|20 - 19
|17
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|7
|4
|17 - 18
|16
|9.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|10.
|Годой Крус
|3:3
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|11.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|12.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|10.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Барракас Централь
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Сармиенто
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Патронато Парана
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|0
|2
|5
|3 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|4
|1
|17 - 13
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3