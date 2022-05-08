0:0
Второй тайм: 53'
35' Желтая карточкаHarrinson Mancilla
Ход матча
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
38
Matias
Godoy
38
Josue
Ayala
17
Jean
Rosso
21
Julian
Brea
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
36 Ignacio Lago
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
-
38 Josue AyalaВратарь
-
17 Jean RossoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Julian BreaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Сармиенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|2
|0.14
|Diego Valoyes
|2
|0.14
|Джиротти Федерико
|2
|0.14
|Мендез Начо
|1
|0.07
|Matias Esquivel
|1
|0.07
|Gaston Americo Benavidez
|0
|0
|Hector Fertoli
|0
|0
|Олива Кристиан
|0
|0
|Enzo Hernan Diaz
|0
|0
|Matias Godoy
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|5 (2)
|0.36
|Julian Brea
|3
|0.21
|Yair Arismendi
|2
|0.14
|Javier Fabian Toledo
|2
|0.14
|Лисандро Лопес III
|1
|0.07
|Luciano Gondou
|1
|0.07
|Guido Mainero
|1
|0.07
|Harrinson Mancilla
|1
|0.07
|Federico Andueza
|1
|0.07
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Lautaro Montoya
|0
|0
|Julian Chicco
|0
|0
|Federico Paradela
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|2
|Джиротти Федерико
|4
|1
|Ramiro Hernandez
|2
|2
|Рафа II
|4
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|1
|Мендез Начо
|2
|0
|Angelo Martino
|2
|0
|Francisco Alvarez1
|2
|0
|Майкл Сантос
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Alan Aguerre
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Godoy
|1
|0
|Rodrigo Garro
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Emerson Batalla
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harrinson Mancilla
|8
|0
|Federico Andueza
|5
|1
|Guido Mainero
|3
|1
|Javier Fabian Toledo
|4
|0
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Гастон Сауро
|3
|0
|Jonathan Torres
|3
|0
|Manuel Guanini
|2
|0
|Yair Arismendi
|2
|0
|Federico Vismara
|1
|0
|Нуньес Хервасио
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Lautaro Montoya
|1
|0
|Julian Chicco
|1
|0
|Nicolas Femia
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
3
38%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
20%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
8
42%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
40%
3
16%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
21%
4
19%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
5
26%
6
29%
61-75
2
11%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|8
|6
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|2:1
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|14
|7
|2
|5
|17 - 14
|23
|6.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|14
|6
|5
|3
|25 - 19
|23
|7.
|Сармиенто
|0:0
|14
|6
|4
|4
|17 - 23
|22
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|14
|5
|2
|7
|10 - 12
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|11.
|Патронато Парана
|0:0
|14
|3
|2
|9
|10 - 24
|11
|12.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|13.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|14
|2
|3
|9
|8 - 21
|9
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|4
|2
|33 - 20
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|14
|7
|6
|1
|19 - 11
|27
|3.
|Альдосиви
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|4.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|5.
|Барракас Централь
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|6.
|Уракан
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|14
|3
|8
|3
|20 - 19
|17
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|7
|4
|17 - 18
|16
|9.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|10.
|Годой Крус
|3:3
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|11.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|12.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|5.
|Сармиенто
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|2:1
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|7.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|9.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Патронато Парана
|0:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Барракас Централь
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|2:1
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Сармиенто
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Патронато Парана
|0:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|7
|0
|2
|5
|2 - 7
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|4
|1
|17 - 13
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3