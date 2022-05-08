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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Тальерес Кордоба
0:0
Второй тайм: 53'
Сармиенто
0'
35' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
53'

Ход матча

35'
 
Harrinson Mancilla
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Сармиенто
1.95
3.54
4.00
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
4
Каталан
Матиас
23
Ramiro
Hernandez
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
38
Matias
Godoy
8
Мендез
Начо
18
Rodrigo
Villagra
10
Hector
Fertoli
9
Майкл
Сантос
19
Джиротти
Федерико
38
Josue
Ayala
17
Jean
Rosso
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
26
Yair
Arismendi
52
Emiliano
Mendez
31
Harrinson
Mancilla
21
Julian
Brea
9
Jonathan
Torres
36
Javier
Fabian
Toledo
Тальерес Кордоба
4-4-2
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Сармиенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:1
П
1:4
ПБ
3:0
ПБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 2 0.14
Diego Valoyes 2 0.14
Джиротти Федерико 2 0.14
Мендез Начо 1 0.07
Matias Esquivel 1 0.07
Gaston Americo Benavidez 0 0
Hector Fertoli 0 0
Олива Кристиан 0 0
Enzo Hernan Diaz 0 0
Matias Godoy 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 5 (2) 0.36
Julian Brea 3 0.21
Yair Arismendi 2 0.14
Javier Fabian Toledo 2 0.14
Лисандро Лопес III 1 0.07
Luciano Gondou 1 0.07
Guido Mainero 1 0.07
Harrinson Mancilla 1 0.07
Federico Andueza 1 0.07
Sergio Quiroga 0 0
Lautaro Montoya 0 0
Julian Chicco 0 0
Federico Paradela 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 6 2
Джиротти Федерико 4 1
Ramiro Hernandez 2 2
Рафа II 4 0
Gaston Americo Benavidez 1 1
Мендез Начо 2 0
Angelo Martino 2 0
Francisco Alvarez1 2 0
Майкл Сантос 1 0
Эррера Гидо 1 0
Alan Aguerre 1 0
Олива Кристиан 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Godoy 1 0
Rodrigo Garro 1 0
Matias Esquivel 1 0
Emerson Batalla 1 0
Tiago Palacios 1 0
Santiago Toloza 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harrinson Mancilla 8 0
Federico Andueza 5 1
Guido Mainero 3 1
Javier Fabian Toledo 4 0
Emiliano Mendez 4 0
Гастон Сауро 3 0
Jonathan Torres 3 0
Manuel Guanini 2 0
Yair Arismendi 2 0
Federico Vismara 1 0
Нуньес Хервасио 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Lautaro Montoya 1 0
Julian Chicco 1 0
Nicolas Femia 1 0
Jean Rosso 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
3
38%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
20%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
8
42%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
40%
3
16%
76-90

Пропущено

19
21
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
21%
4
19%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
5
26%
6
29%
61-75
2
11%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 8 6 0 25 - 10 30
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 14 7 4 3 20 - 15 25
4. Химнасия Ла-Плата 2:1 14 7 3 4 23 - 20 24
5. Ньюэллс Олд Бойз 1:2 14 7 2 5 17 - 14 23
6. Дефенса и Хустисия 0:0 14 6 5 3 25 - 19 23
7. Сармиенто 0:0 14 6 4 4 17 - 23 22
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 0:1 14 5 2 7 10 - 12 17
10. Сан-Лоренсо 14 3 6 5 15 - 17 15
11. Патронато Парана 0:0 14 3 2 9 10 - 24 11
12. Атлетико Платенсе 13 2 4 7 11 - 21 10
13. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
14. Тальерес Кордоба 0:0 14 2 3 9 8 - 21 9

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 14 8 4 2 33 - 20 28
2. Бока Хуниорс 14 7 6 1 19 - 11 27
3. Альдосиви 14 6 2 6 17 - 16 20
4. Тигре 14 5 5 4 17 - 12 20
5. Барракас Централь 14 6 1 7 17 - 24 19
6. Уракан 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Арсенал Саранди 3:3 14 3 8 3 20 - 19 17
8. Индепендьенте Авельянеда 14 3 7 4 17 - 18 16
9. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
10. Годой Крус 3:3 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
12. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
13. Росарио Сентраль 14 4 2 8 16 - 20 14
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 0:1 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 1:2 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Аргентинос Хуниорс 1:0 7 4 2 1 8 - 3 14
5. Сармиенто 0:0 7 4 2 1 11 - 14 14
6. Химнасия Ла-Плата 2:1 7 4 2 1 10 - 8 14
7. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 0:0 7 1 5 1 9 - 9 8
9. Тальерес Кордоба 0:0 7 2 2 3 5 - 9 8
10. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
12. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Патронато Парана 0:0 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 7 0 4 3 8 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Росарио Сентраль 7 3 1 3 11 - 9 10
6. Индепендьенте Авельянеда 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Уракан 7 3 1 3 10 - 10 10
9. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Барракас Централь 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Альдосиви 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 0:0 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 1:0 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 2:1 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 1:2 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Сармиенто 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
10. Патронато Парана 0:0 7 2 1 4 6 - 11 7
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 0:1 7 0 2 5 2 - 7 2
14. Тальерес Кордоба 0:0 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 10 - 4 17
2. Эстудиантес Ла Плата 7 2 4 1 17 - 13 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 7 2 2 3 12 - 14 8
7. Уракан 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Арсенал Саранди 3:3 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
11. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
12. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Гарринсон Мансилья получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Сармиенто
1.95
3.54
4.00
Все Коэффициенты
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