3:1
Конец матча
0:1
2' ГолПерес Пабло
1:1
17' ГолErik Ramirez
32' Желтая карточкаJulian Fernandez II
35' Желтая карточкаЛема Кристиан
41' Желтая карточкаNicolas Castro
46' Желтая карточкаMartin Luciano
2:1
48' ГолRamon Sosa
3:1
54' ГолRamon Sosa
59' Красная карточкаПерес Пабло
60' Желтая карточкаАрболеда Иван
60' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
61' Желтая карточкаРей Родриго
71' Желтая карточкаManuel Insurralde
72' Желтая карточкаCingolani
80' Красная карточкаFrancisco Gerometta
89' Желтая карточкаArmando Mendez
Ход матча
2'
0:1
17'
1:1
35'
41'
46'
48'
2:1
54'
3:1
59'
60'
61'
72'
89'
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Alan Lescano
-
-
-
-
-
-
28 Tomas Muro
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Cingolani
-
-
-
55 Tomas Jacob
-
13 Juan Sforza
-
-
-
24 Genaro Rossi
-
26 Ramiro Sordo
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|8 (2)
|0.57
|Алеман Брайн
|5 (1)
|0.36
|Erik Ramirez
|4
|0.29
|Ramon Sosa
|4 (1)
|0.29
|Карбонеро Йохан
|1
|0.07
|Benjamin Dominguez
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|3 (1)
|0.21
|Juan Manuel Garcia
|3 (1)
|0.21
|Juan Fernando Garro
|2
|0.14
|Ramiro Sordo
|2
|0.14
|Лема Кристиан
|2 (1)
|0.14
|Francisco Gonzalez2
|1
|0.07
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.07
|Nazareno Funez
|1
|0.07
|Перес Пабло II
|1
|0.07
|Juan Sforza
|1
|0.07
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|8
|0
|Francisco Gerometta
|3
|1
|Cristian Alberto Tarragona
|4
|0
|Leonardo Morales
|3
|0
|Nery Leyes
|3
|0
|Чеккини Эмануэль
|3
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Пирис Оскар
|3
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Ramon Sosa
|3
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|German Guiffrey
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Пабло II
|7
|1
|Julian Fernandez II
|7
|0
|Justo Giani
|5
|0
|Martin Luciano
|5
|0
|Willer Ditta
|3
|0
|Armando Mendez
|3
|0
|Juan Sforza
|3
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Nicolas Castro
|1
|0
|Juan Fernando Garro
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Арболеда Иван
|1
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Francisco Gonzalez2
|1
|0
|Diego Calcaterra
|1
|0
|Cingolani
|1
|0
|Marco Campagnaro
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
|Genaro Rossi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
6
60%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
9%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
9
41%
4
24%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
1
5%
3
18%
76-90
Пропущено
22
15
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
8
36%
1
7%
31-45
2
9%
4
27%
46-60
4
18%
5
33%
61-75
4
18%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|8
|6
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Дефенса и Хустисия
|14
|7
|4
|3
|26 - 19
|25
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|7
|3
|4
|24 - 20
|24
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|7.
|Сармиенто
|14
|6
|3
|5
|17 - 24
|21
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|2
|7
|11 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|11.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|2
|9
|9 - 21
|11
|12.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|13.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|14.
|Патронато Парана
|14
|3
|1
|10
|10 - 25
|10
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|4
|2
|33 - 20
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|14
|7
|6
|1
|19 - 11
|27
|3.
|Альдосиви
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|4.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|5.
|Барракас Централь
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|6.
|Уракан
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|14
|3
|8
|3
|20 - 19
|17
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|7
|4
|17 - 18
|16
|9.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|10.
|Годой Крус
|3:3
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|11.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|12.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|10.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Барракас Централь
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Сармиенто
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Патронато Парана
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|0
|2
|5
|3 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|4
|1
|17 - 13
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3