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Аргентина: Лига професиональ

2022
Химнасия Ла-Плата
3:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
2' Гол
Перес Пабло
1:1
17' Гол
Erik Ramirez
32' Желтая карточка
Julian Fernandez II
35' Желтая карточка
Лема Кристиан
41' Желтая карточка
Nicolas Castro
46' Желтая карточка
Martin Luciano
2:1
48' Гол
Ramon Sosa
3:1
54' Гол
Ramon Sosa
59' Красная карточка
Перес Пабло
60' Желтая карточка
Арболеда Иван
60' Желтая карточка
Cristian Alberto Tarragona
61' Желтая карточка
Рей Родриго
71' Желтая карточка
Manuel Insurralde
72' Желтая карточка
Cingolani
80' Красная карточка
Francisco Gerometta
89' Желтая карточка
Armando Mendez
90'+7
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
18
Коласо
Николас
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
7
Карбонеро
Йохан
25
Cristian
Alberto
Tarragona
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
1
Арболеда
Иван
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
7
Juan
Fernando
Garro
10
Nicolas
Castro
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1
С
0:4
КДЛС
1:3
КДЛС
0:1
С
1:0
С
2:0
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
3:0
П
3:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
6:0
ПА
0:2
ПА
3:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 8 (2) 0.57
Алеман Брайн 5 (1) 0.36
Erik Ramirez 4 0.29
Ramon Sosa 4 (1) 0.29
Карбонеро Йохан 1 0.07
Benjamin Dominguez 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 3 (1) 0.21
Juan Manuel Garcia 3 (1) 0.21
Juan Fernando Garro 2 0.14
Ramiro Sordo 2 0.14
Лема Кристиан 2 (1) 0.14
Francisco Gonzalez2 1 0.07
Реаско Джоркаефф 1 0.07
Nazareno Funez 1 0.07
Перес Пабло II 1 0.07
Juan Sforza 1 0.07

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 8 0
Francisco Gerometta 3 1
Cristian Alberto Tarragona 4 0
Leonardo Morales 3 0
Nery Leyes 3 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Erik Ramirez 3 0
Пирис Оскар 3 0
Guillermo Fratta 3 0
Ramon Sosa 3 0
Рей Родриго 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Matias Melluso 1 0
German Guiffrey 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Guillermo Enrique 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Пабло II 7 1
Julian Fernandez II 7 0
Justo Giani 5 0
Martin Luciano 5 0
Willer Ditta 3 0
Armando Mendez 3 0
Juan Sforza 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Лема Кристиан 2 0
Nicolas Castro 1 0
Juan Fernando Garro 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Арболеда Иван 1 0
Victor Velazquez 1 0
Francisco Gonzalez2 1 0
Diego Calcaterra 1 0
Cingolani 1 0
Marco Campagnaro 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Genaro Rossi 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
6
60%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
9%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
9
41%
4
24%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
1
5%
3
18%
76-90

Пропущено

22
15
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
8
36%
1
7%
31-45
2
9%
4
27%
46-60
4
18%
5
33%
61-75
4
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 8 6 0 25 - 10 30
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Дефенса и Хустисия 14 7 4 3 26 - 19 25
4. Аргентинос Хуниорс 14 7 4 3 21 - 16 25
5. Химнасия Ла-Плата 14 7 3 4 24 - 20 24
6. Ньюэллс Олд Бойз 14 7 2 5 17 - 15 23
7. Сармиенто 14 6 3 5 17 - 24 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 14 5 2 7 11 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 14 3 6 5 15 - 17 15
11. Тальерес Кордоба 14 3 2 9 9 - 21 11
12. Атлетико Платенсе 13 2 4 7 11 - 21 10
13. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
14. Патронато Парана 14 3 1 10 10 - 25 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 14 8 4 2 33 - 20 28
2. Бока Хуниорс 14 7 6 1 19 - 11 27
3. Альдосиви 14 6 2 6 17 - 16 20
4. Тигре 14 5 5 4 17 - 12 20
5. Барракас Централь 14 6 1 7 17 - 24 19
6. Уракан 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Арсенал Саранди 3:3 14 3 8 3 20 - 19 17
8. Индепендьенте Авельянеда 14 3 7 4 17 - 18 16
9. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
10. Годой Крус 3:3 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
12. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
13. Росарио Сентраль 14 4 2 8 16 - 20 14
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Аргентинос Хуниорс 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
6. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 7 2 4 1 10 - 9 10
9. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 6 - 9 10
10. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
12. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 7 0 4 3 8 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Росарио Сентраль 7 3 1 3 11 - 9 10
6. Индепендьенте Авельянеда 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Уракан 7 3 1 3 10 - 10 10
9. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Барракас Централь 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Альдосиви 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Сармиенто 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Патронато Парана 7 2 0 5 6 - 12 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 7 0 2 5 3 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 10 - 4 17
2. Эстудиантес Ла Плата 7 2 4 1 17 - 13 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 7 2 2 3 12 - 14 8
7. Уракан 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Арсенал Саранди 3:3 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
11. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
12. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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