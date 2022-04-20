Польша: Экстракласса 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: ИНЕА
1:0
4' ГолАмарал Жоау
2:0
26' ГолКарлстрём Йеспер
32' Желтая карточкаБа-Луа Адриэль
3:0
44' ГолИсхак Микаэль
68' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
77' Желтая карточкаСкурась Михал
Ход матча
4'
1:0
26'
32'
44'
3:0
64'
68'
77'
2
Joel
V
24
Амарал
Жоау
6
Гол
Януш
88
Гарсия
Алекс
77
Гаска
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Prasol
История личных встреч
Лех
Гурник Ленчна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|15 (3)
|0.5
|Амарал Жоау
|12
|0.4
|Каминьски Якуб
|8
|0.27
|Ковнацки Давид
|4
|0.13
|Милич Антонио
|4
|0.13
|Саламон Бартош
|3
|0.1
|Квеквескири Ника
|2
|0.07
|Скурась Михал
|2
|0.07
|Рамирес Даниэль
|1
|0.03
|Дуглас Барри
|1
|0.03
|Ребошу Педру
|1
|0.03
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Тиба Педру
|1
|0.03
|Joel V
|0
|0
|Ван дер Харт Микки
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|11 (1)
|0.37
|Гаска Дамиан
|5
|0.17
|Гол Януш
|3
|0.1
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.07
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.03
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Квеквескири Ника
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Скурась Михал
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Амарал Жоау
|2
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|8
|1
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Щесняк Криспин
|5
|1
|Рыманяк Бартош
|6
|0
|Szymon Drewniak
|4
|0
|Serhij Krykun
|4
|0
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Гаска Дамиан
|3
|0
|Tomasz Midzierski
|2
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
13
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
3
9%
2
15%
1-15
7
20%
3
23%
16-30
4
11%
5
38%
31-45
12
34%
1
8%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
6
17%
2
15%
76-90
Пропущено
5
25
3 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
1
20%
7
28%
16-30
2
40%
5
20%
31-45
1
20%
3
12%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
1
20%
5
20%
76-90
Забито
23
12
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
5
22%
2
17%
61-75
4
17%
5
42%
76-90
Пропущено
15
27
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
20%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
3
20%
4
15%
46-60
1
7%
7
26%
61-75
4
27%
3
11%
76-90
Забито
58
25
22 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 10
18 Забивали первыми 8
5 Не забивали 13
7
12%
3
12%
1-15
9
16%
4
16%
16-30
6
10%
8
32%
31-45
18
31%
1
4%
46-60
8
14%
2
8%
61-75
10
17%
7
28%
76-90
Пропущено
20
52
10 В 1-м тайме 29
10 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 24
3
15%
9
17%
1-15
3
15%
11
21%
16-30
4
20%
9
17%
31-45
4
20%
7
13%
46-60
1
5%
8
15%
61-75
5
25%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1
Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0
Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|30
|18
|8
|4
|54 - 27
|62
|2.
|Лех
|30
|18
|8
|4
|58 - 20
|62
|3.
|Погонь Щецин
|30
|17
|8
|5
|57 - 27
|59
|4.
|Лехия Гданьск
|29
|14
|7
|8
|45 - 32
|49
|5.
|Пяст
|29
|12
|8
|9
|37 - 31
|44
|6.
|Радомьяк Радом
|29
|10
|13
|6
|36 - 30
|43
|7.
|Висла Плоцк
|29
|13
|3
|13
|41 - 41
|42
|8.
|Краковия
|29
|10
|8
|11
|35 - 38
|38
|9.
|Гурник Забже
|29
|10
|7
|12
|40 - 43
|37
|10.
|Легия
|29
|11
|3
|15
|34 - 38
|36
|11.
|Варта Познань
|29
|9
|9
|11
|28 - 31
|36
|12.
|Ягеллония
|29
|8
|10
|11
|34 - 45
|34
|13.
|Сталь Мелец
|29
|8
|9
|12
|33 - 41
|33
|14.
|Шлёнск
|29
|7
|11
|11
|36 - 41
|32
|15.
|Заглембе Любин
|29
|9
|4
|16
|31 - 50
|31
|16.
|Висла Краков
|29
|7
|8
|14
|32 - 45
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|30
|6
|9
|15
|25 - 52
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|29
|5
|9
|15
|28 - 52
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|11
|3
|1
|35 - 5
|36
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|4.
|Погонь Щецин
|15
|10
|2
|3
|36 - 16
|32
|5.
|Ракув
|14
|8
|5
|1
|29 - 11
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|7
|1
|21 - 13
|25
|7.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|8.
|Гурник Забже
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|9.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|10.
|Пяст
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|11.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|14.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|14
|3
|7
|4
|14 - 16
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|7.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|8.
|Краковия
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|9.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|10.
|Гурник Забже
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|11.
|Ягеллония
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|12.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|14.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|17.
|Гурник Ленчна
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|14
|1
|4
|9
|10 - 27
|7