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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
3:0
Конец матча

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
1:0
4' Гол
Амарал Жоау
2:0
26' Гол
Карлстрём Йеспер
32' Желтая карточка
Ба-Луа Адриэль
3:0
44' Гол
Исхак Микаэль
68' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
77' Желтая карточка
Скурась Михал
90'+3
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Joel
V
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
50
Ба-Луа
Адриэль
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
35
Gerson
Guimaraes
3
Leandro
VIII
24
Мичел
Голински
6
Гол
Януш
88
Гарсия
Алекс
29
Дзивнел
Даниэль
13
Вендрыховски
Марцел
77
Гаска
Дамиан
18
Bartosz
Spiaczka
Лех
4-2-3-1
Гурник Ленчна
3-4-2-1

История личных встреч

Лех
Гурник Ленчна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 15 (3) 0.5
Амарал Жоау 12 0.4
Каминьски Якуб 8 0.27
Ковнацки Давид 4 0.13
Милич Антонио 4 0.13
Саламон Бартош 3 0.1
Квеквескири Ника 2 0.07
Скурась Михал 2 0.07
Рамирес Даниэль 1 0.03
Дуглас Барри 1 0.03
Ребошу Педру 1 0.03
Ба-Луа Адриэль 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Муравски Радослав 1 0.03
Тиба Педру 1 0.03
Joel V 0 0
Ван дер Харт Микки 0 0
Червински Алан 0 0
Вельде Кристоффер 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 11 (1) 0.37
Гаска Дамиан 5 0.17
Гол Януш 3 0.1
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.07
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.03
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Квеквескири Ника 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Тиба Педру 4 0
Карлстрём Йеспер 4 0
Саламон Бартош 3 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Скурась Михал 3 0
Joel V 1 1
Ковнацки Давид 2 0
Милич Антонио 2 0
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Амарал Жоау 2 0
Рамирес Даниэль 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 8 1
Bartosz Spiaczka 7 0
Щесняк Криспин 5 1
Рыманяк Бартош 6 0
Szymon Drewniak 4 0
Serhij Krykun 4 0
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Гаска Дамиан 3 0
Tomasz Midzierski 2 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
13
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
3
9%
2
15%
1-15
7
20%
3
23%
16-30
4
11%
5
38%
31-45
12
34%
1
8%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
6
17%
2
15%
76-90

Пропущено

5
25
3 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
1
20%
7
28%
16-30
2
40%
5
20%
31-45
1
20%
3
12%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
1
20%
5
20%
76-90

Забито

23
12
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
5
22%
2
17%
61-75
4
17%
5
42%
76-90

Пропущено

15
27
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
20%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
3
20%
4
15%
46-60
1
7%
7
26%
61-75
4
27%
3
11%
76-90

Забито

58
25
22 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 10
18 Забивали первыми 8
5 Не забивали 13
7
12%
3
12%
1-15
9
16%
4
16%
16-30
6
10%
8
32%
31-45
18
31%
1
4%
46-60
8
14%
2
8%
61-75
10
17%
7
28%
76-90

Пропущено

20
52
10 В 1-м тайме 29
10 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 24
3
15%
9
17%
1-15
3
15%
11
21%
16-30
4
20%
9
17%
31-45
4
20%
7
13%
46-60
1
5%
8
15%
61-75
5
25%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1
Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0
Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 30 18 8 4 54 - 27 62
2. Лех 30 18 8 4 58 - 20 62
3. Погонь Щецин 30 17 8 5 57 - 27 59
4. Лехия Гданьск 29 14 7 8 45 - 32 49
5. Пяст 29 12 8 9 37 - 31 44
6. Радомьяк Радом 29 10 13 6 36 - 30 43
7. Висла Плоцк 29 13 3 13 41 - 41 42
8. Краковия 29 10 8 11 35 - 38 38
9. Гурник Забже 29 10 7 12 40 - 43 37
10. Легия 29 11 3 15 34 - 38 36
11. Варта Познань 29 9 9 11 28 - 31 36
12. Ягеллония 29 8 10 11 34 - 45 34
13. Сталь Мелец 29 8 9 12 33 - 41 33
14. Шлёнск 29 7 11 11 36 - 41 32
15. Заглембе Любин 29 9 4 16 31 - 50 31
16. Висла Краков 29 7 8 14 32 - 45 29
17. Гурник Ленчна 30 6 9 15 25 - 52 27
18. Брук-Бет Термалица 29 5 9 15 28 - 52 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 11 3 1 35 - 5 36
2. Лехия Гданьск 14 10 3 1 25 - 9 33
3. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
4. Погонь Щецин 15 10 2 3 36 - 16 32
5. Ракув 14 8 5 1 29 - 11 29
6. Радомьяк Радом 14 6 7 1 21 - 13 25
7. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
8. Гурник Забже 15 6 4 5 22 - 19 22
9. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
10. Пяст 14 6 3 5 19 - 18 21
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 14 6 2 6 20 - 22 20
14. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 14 3 7 4 14 - 16 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Варта Познань 14 5 3 6 15 - 14 18
6. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
7. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
8. Краковия 14 4 4 6 14 - 19 16
9. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
10. Гурник Забже 14 4 3 7 18 - 24 15
11. Ягеллония 14 3 4 7 14 - 28 13
12. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
13. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
14. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
15. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
16. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 15 2 4 9 11 - 27 10
18. Брук-Бет Термалица 14 1 4 9 10 - 27 7
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Ба-Луа Адриэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Карлстрём Йеспер бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Амарал Жоау бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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