Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier Зрители: 9076
1:0
25' ГолГросицки Камил
33' Желтая карточкаЧиж Шимон
39' Желтая карточкаЖуравски Мачей
1:1
47' ГолГутковский Владислав
58' Желтая карточкаСореску Деян
67' Желтая карточкаЛидерман Бен
1:2
78' ГолИви Лопес
Ход матча
25'
1:0
33'
39'
47'
58'
67'
78'
1:2
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
22
Сореску
Деян
55
Чиж
Шимон
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кшижак ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Погонь Щецин
Ракув
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|8
|0.27
|Захович Лука
|8
|0.27
|Ковальчик Себастьян
|6 (2)
|0.2
|Дрыгас Камил
|6 (3)
|0.2
|Кухарчик Михал
|5
|0.17
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.1
|Козловски Кацпер
|3
|0.1
|Бичахчян Ваан
|3
|0.1
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0.1
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.07
|Журавски Мачей
|2
|0.07
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.03
|Пажишек Пётр
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Ленговски Матеуш
|1
|0.03
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|17 (6)
|0.57
|Гутковский Владислав
|8
|0.27
|Вдовяк Матеуш
|7
|0.23
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.1
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.1
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.07
|Нивулис Анджей
|2
|0.07
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Папаниколау Яннис
|1
|0.03
|Рундич Милан
|1
|0.03
|Лидерман Бен
|1
|0.03
|Стургеон Фабиу
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Петрашек Томаш
|1
|0.03
|Арсенич Зоран
|1
|0.03
|Длугош Виктор
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.03
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Сапала Игор
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|7
|0
|Дабровски Дамьян
|7
|0
|Журавски Мачей
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Пажишек Пётр
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Ласицки Игор
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мата Луиш
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|7
|2
|Петрашек Томаш
|8
|0
|Тудор Фран
|8
|0
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Лидерман Бен
|5
|0
|Кун Патрик
|4
|0
|Арсенич Зоран
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Вдовяк Матеуш
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Арак Якуб
|2
|0
|Сапала Игор
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Гвилия Валериане
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
24
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
3
9%
1
4%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
8
24%
5
21%
46-60
4
12%
7
29%
29%
61-75
8
24%
5
21%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
5
28%
4
24%
61-75
2
11%
3
18%
76-90
Забито
22
28
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
6
27%
2
7%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
4
18%
5
18%
61-75
4
18%
9
32%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
6
60%
2
17%
76-90
Забито
56
52
25 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 38
23 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
9
16%
3
6%
1-15
7
13%
6
12%
16-30
9
16%
5
10%
31-45
11
20%
12
23%
46-60
8
14%
12
23%
61-75
12
21%
14
27%
76-90
Пропущено
28
29
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
0
0%
3
10%
1-15
5
18%
4
14%
16-30
5
18%
6
21%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
5
18%
8
28%
61-75
8
29%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1
Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2
Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|30
|18
|8
|4
|54 - 27
|62
|2.
|Лех
|30
|18
|8
|4
|58 - 20
|62
|3.
|Погонь Щецин
|30
|17
|8
|5
|57 - 27
|59
|4.
|Лехия Гданьск
|29
|14
|7
|8
|45 - 32
|49
|5.
|Пяст
|29
|12
|8
|9
|37 - 31
|44
|6.
|Радомьяк Радом
|29
|10
|13
|6
|36 - 30
|43
|7.
|Висла Плоцк
|29
|13
|3
|13
|41 - 41
|42
|8.
|Краковия
|29
|10
|8
|11
|35 - 38
|38
|9.
|Гурник Забже
|29
|10
|7
|12
|40 - 43
|37
|10.
|Легия
|29
|11
|3
|15
|34 - 38
|36
|11.
|Варта Познань
|29
|9
|9
|11
|28 - 31
|36
|12.
|Ягеллония
|29
|8
|10
|11
|34 - 45
|34
|13.
|Сталь Мелец
|29
|8
|9
|12
|33 - 41
|33
|14.
|Шлёнск
|29
|7
|11
|11
|36 - 41
|32
|15.
|Заглембе Любин
|29
|9
|4
|16
|31 - 50
|31
|16.
|Висла Краков
|29
|7
|8
|14
|32 - 45
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|30
|6
|9
|15
|25 - 52
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|29
|5
|9
|15
|28 - 52
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|11
|3
|1
|35 - 5
|36
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|4.
|Погонь Щецин
|15
|10
|2
|3
|36 - 16
|32
|5.
|Ракув
|14
|8
|5
|1
|29 - 11
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|7
|1
|21 - 13
|25
|7.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|8.
|Гурник Забже
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|9.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|10.
|Пяст
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|11.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|14.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|14
|3
|7
|4
|14 - 16
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|7.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|8.
|Краковия
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|9.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|10.
|Гурник Забже
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|11.
|Ягеллония
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|12.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|14.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|17.
|Гурник Ленчна
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|14
|1
|4
|9
|10 - 27
|7