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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 9076
Ракув
0'
1:0
25' Гол
Гросицки Камил
33' Желтая карточка
Чиж Шимон
39' Желтая карточка
Журавски Мачей
1:1
47' Гол
Гутковский Владислав
58' Желтая карточка
Сореску Деян
67' Желтая карточка
Лидерман Бен
1:2
78' Гол
Иви Лопес
90'+5
1
Стипица
Данте
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
54
Журавски
Мачей
22
Бичахчян
Ваан
11
Гросицки
Камил
18
Кухарчик
Михал
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
2
Петрашек
Томаш
3
Рундич
Милан
22
Сореску
Деян
66
Папаниколау
Яннис
55
Чиж
Шимон
70
Стургеон
Фабиу
17
Вдовяк
Матеуш
11
Иви
Лопес
9
Мусёлик
Себастьян
Погонь Щецин
4-1-4-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Ракув

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 8 0.27
Захович Лука 8 0.27
Ковальчик Себастьян 6 (2) 0.2
Дрыгас Камил 6 (3) 0.2
Кухарчик Михал 5 0.17
Салес Жеан Карлос 3 0.1
Козловски Кацпер 3 0.1
Бичахчян Ваан 3 0.1
Триантафиллопулос Константинос 3 0.1
Форнальчик Мариуш 2 0.07
Журавски Мачей 2 0.07
Бартковски Якуб 1 0.03
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.03
Пажишек Пётр 1 0.03
Кужава Рафал 1 0.03
Ленговски Матеуш 1 0.03
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 17 (6) 0.57
Гутковский Владислав 8 0.27
Вдовяк Матеуш 7 0.23
Цебуля Марчин 3 (1) 0.1
Мусёлик Себастьян 3 0.1
Тудор Фран 2 (1) 0.07
Нивулис Анджей 2 0.07
Кун Патрик 1 0.03
Папаниколау Яннис 1 0.03
Рундич Милан 1 0.03
Лидерман Бен 1 0.03
Стургеон Фабиу 1 0.03
Сореску Деян 1 0.03
Петрашек Томаш 1 0.03
Арсенич Зоран 1 0.03
Длугош Виктор 1 0.03
Полетанович Марко 1 (1) 0.03
Гедеш Алешандре 0 0
Сапала Игор 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 7 0
Дабровски Дамьян 7 0
Журавски Мачей 2 1
Гросицки Камил 3 0
Кухарчик Михал 3 0
Пажишек Пётр 3 0
Кужава Рафал 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Ласицки Игор 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Столярски Павел 2 0
Мата Луиш 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Захович Лука 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 7 2
Петрашек Томаш 8 0
Тудор Фран 8 0
Нивулис Анджей 5 0
Лидерман Бен 5 0
Кун Патрик 4 0
Арсенич Зоран 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Вдовяк Матеуш 3 0
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Арак Якуб 2 0
Сапала Игор 2 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Гвилия Валериане 1 0
Сореску Деян 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
24
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
3
9%
1
4%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
8
24%
5
21%
46-60
4
12%
7
29%
29%
61-75
8
24%
5
21%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
5
28%
4
24%
61-75
2
11%
3
18%
76-90

Забито

22
28
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
6
27%
2
7%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
4
18%
5
18%
61-75
4
18%
9
32%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
6
60%
2
17%
76-90

Забито

56
52
25 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 38
23 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
9
16%
3
6%
1-15
7
13%
6
12%
16-30
9
16%
5
10%
31-45
11
20%
12
23%
46-60
8
14%
12
23%
61-75
12
21%
14
27%
76-90

Пропущено

28
29
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
0
0%
3
10%
1-15
5
18%
4
14%
16-30
5
18%
6
21%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
5
18%
8
28%
61-75
8
29%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1
Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2
Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 30 18 8 4 54 - 27 62
2. Лех 30 18 8 4 58 - 20 62
3. Погонь Щецин 30 17 8 5 57 - 27 59
4. Лехия Гданьск 29 14 7 8 45 - 32 49
5. Пяст 29 12 8 9 37 - 31 44
6. Радомьяк Радом 29 10 13 6 36 - 30 43
7. Висла Плоцк 29 13 3 13 41 - 41 42
8. Краковия 29 10 8 11 35 - 38 38
9. Гурник Забже 29 10 7 12 40 - 43 37
10. Легия 29 11 3 15 34 - 38 36
11. Варта Познань 29 9 9 11 28 - 31 36
12. Ягеллония 29 8 10 11 34 - 45 34
13. Сталь Мелец 29 8 9 12 33 - 41 33
14. Шлёнск 29 7 11 11 36 - 41 32
15. Заглембе Любин 29 9 4 16 31 - 50 31
16. Висла Краков 29 7 8 14 32 - 45 29
17. Гурник Ленчна 30 6 9 15 25 - 52 27
18. Брук-Бет Термалица 29 5 9 15 28 - 52 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 11 3 1 35 - 5 36
2. Лехия Гданьск 14 10 3 1 25 - 9 33
3. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
4. Погонь Щецин 15 10 2 3 36 - 16 32
5. Ракув 14 8 5 1 29 - 11 29
6. Радомьяк Радом 14 6 7 1 21 - 13 25
7. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
8. Гурник Забже 15 6 4 5 22 - 19 22
9. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
10. Пяст 14 6 3 5 19 - 18 21
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 14 6 2 6 20 - 22 20
14. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 14 3 7 4 14 - 16 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Варта Познань 14 5 3 6 15 - 14 18
6. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
7. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
8. Краковия 14 4 4 6 14 - 19 16
9. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
10. Гурник Забже 14 4 3 7 18 - 24 15
11. Ягеллония 14 3 4 7 14 - 28 13
12. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
13. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
14. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
15. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
16. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 15 2 4 9 11 - 27 10
18. Брук-Бет Термалица 14 1 4 9 10 - 27 7
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Журавски Мачей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Чиж Шимон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Гросицки Камил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:2 Ракув онлайн

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