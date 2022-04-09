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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Газиантеп
0:0
Перерыв

Стадион:
Трабзонспор
0'
45' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул

Ход матча

45'
Эрсой Эртугрул
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Трабзонспор
2.97
3.65
2.29
Все Коэффициенты
1
Гювенч
Гюнай
15
Эрсой
Эртугрул
45
Колкер
Стивен
6
Тошка
Алин
70
Кициу
Стелиос
5
Соялп
Фуркан
21
Эрдоган
Доган
44
Максим
Александру
28
Сагаль
Анхело
25
Фигейредо
Жоау
10
Демир
Мухаммет
1
Чакыр
Угурджан
33
Перес
Бруно
4
Тюркмен
Хюсейин
13
Vitor
Hugo
III2
24
Денсвил
Стефано
8
Токёз
Дорукхан
17
Гамшик
Марек
18
Вишча
Эдин
10
Эмюр
Абдулкадир
9
Нвакаеме
Энтони
14
Корнелиус
Андреас
Газиантеп
3-5-2
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Трабзонспор

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максим Александру 11 (7) 0.33
Фигейредо Жоау 7 0.21
Джилободжи Папи 5 0.15
Демир Мухаммет 5 (1) 0.15
Соялп Фуркан 3 0.09
Колкер Стивен 2 0.06
Сагаль Анхело 2 (1) 0.06
Мендиль Хамза 1 0.03
Меркель Александр 1 0.03
Нияз Реджеп 1 0.03
Нуха Дико 1 0.03
Кициу Стелиос 0 0
Эрдоган Доган 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 13 0.41
Нвакаеме Энтони 11 (1) 0.34
Бакасетас Тасос 8 (3) 0.25
Джанини Жорже 8 (3) 0.25
Эмюр Абдулкадир 7 0.22
Вишча Эдин 5 0.16
Гамшик Марек 2 0.06
Жервиньо Куасси 2 0.06
Токёз Дорукхан 1 0.03
Сари Юсуф 1 0.03
Койта Бенгали-Фоде 0 0
Денсвил Стефано 0 0
Перес Бруно 0 0
Сиопис Манолис 0 0
Тюркмен Хюсейин 0 0
Vitor Hugo III2 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 8 0
Джилободжи Папи 6 1
Мендиль Хамза 6 1
Кициу Стелиос 6 0
Сагаль Анхело 4 1
Максим Александру 5 0
Демир Мухаммет 3 0
Нияз Реджеп 3 0
Гювенч Гюнай 3 0
Эрдоган Доган 3 0
Соялп Фуркан 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Тошка Алин 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Озер Кенан 2 0
Колкер Стивен 2 0
Меркель Александр 2 0
Нуха Дико 2 0
Эль-Мессауди Ахмед 2 0
Ветрих Амедей 1 0
Тюрк Юсуф 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Бруно 5 1
Тюркмен Хюсейин 5 1
Ие Эдгар 6 0
Чакыр Угурджан 4 1
Джанини Жорже 4 0
Бакасетас Тасос 4 0
Vitor Hugo III2 2 1
Денсвил Стефано 3 0
Нвакаеме Энтони 3 0
Сиопис Манолис 3 0
Гамшик Марек 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Оздемир Берат 2 0
Вишча Эдин 1 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Малли Юнус 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Трондсен Андерс 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
29
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
6
20%
6
21%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
6
20%
5
17%
46-60
6
20%
4
14%
61-75
6
20%
4
14%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
1
6%
5
36%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
5
31%
3
21%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Забито

13
30
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
1
8%
3
10%
1-15
4
31%
5
17%
16-30
3
23%
8
27%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
2
15%
3
10%
61-75
3
23%
4
13%
76-90

Пропущено

26
13
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
3
23%
16-30
8
31%
5
38%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
6
23%
1
8%
76-90

Забито

43
59
20 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 20
11 Не забивали 1
7
16%
9
15%
1-15
7
16%
11
19%
16-30
6
14%
12
20%
31-45
6
14%
12
20%
46-60
8
19%
7
12%
61-75
9
21%
8
14%
76-90

Пропущено

42
27
20 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
4
10%
1
4%
1-15
7
17%
5
19%
16-30
9
21%
10
37%
31-45
3
7%
2
7%
46-60
9
21%
6
22%
61-75
10
24%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Касымпаша - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Галатасарай 3:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Хатайспор 2:2
Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Алтай - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Малатьяспор 0:0 Газиантеп - Адана Демирспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0 Бешикташ - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Газиантеп - Бурсаспор 1:1 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Фенербахче 3:2
Трабзонспор
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Гёзтепе 4:2 Фенербахче - Трабзонспор 1:1
Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Трабзонспор - Болуспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Алтай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 32 21 9 2 59 - 27 72
2. Коньяспор 32 17 7 8 52 - 35 58
3. Фенербахче 31 16 8 7 54 - 35 56
4. Аланьяспор 1:3 32 15 7 10 58 - 51 52
5. Истанбул Башакшехир 31 15 5 11 43 - 31 50
6. Бешикташ 3:1 32 13 11 8 48 - 41 50
7. Адана Демирспор 31 13 10 8 46 - 32 49
8. Хатайспор 31 14 6 11 48 - 46 48
9. Фатих Карагюмрюк 32 13 7 12 39 - 47 46
10. Антальяспор 31 12 8 11 36 - 37 44
11. Газиантеп 0:0 33 11 9 13 41 - 44 42
12. Кайсериспор 32 11 8 13 45 - 53 41
13. Сивасспор 31 10 11 10 42 - 40 41
14. Касымпаша 32 11 8 13 49 - 47 41
15. Галатасарай 31 11 8 12 42 - 45 41
16. Гиресунспор 31 10 6 15 34 - 39 36
17. Алтай 31 8 5 18 32 - 45 29
18. Ризеспор 32 8 5 19 32 - 58 29
19. Гёзтепе 32 7 6 19 37 - 55 27
20. Малатьяспор 0:0 32 5 6 21 23 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 16 11 5 0 30 - 13 38
2. Коньяспор 16 11 4 1 28 - 11 37
3. Газиантеп 0:0 17 10 6 1 31 - 15 36
4. Бешикташ 3:1 16 10 4 2 29 - 18 34
5. Истанбул Башакшехир 16 10 1 5 24 - 14 31
6. Хатайспор 15 9 3 3 30 - 17 30
7. Кайсериспор 16 9 3 4 26 - 18 30
8. Фатих Карагюмрюк 16 8 5 3 24 - 15 29
9. Фенербахче 15 8 4 3 26 - 15 28
10. Антальяспор 15 8 4 3 25 - 14 28
11. Галатасарай 16 8 3 5 24 - 18 27
12. Адана Демирспор 15 7 5 3 23 - 11 26
13. Ризеспор 17 8 2 7 23 - 23 26
14. Аланьяспор 1:3 16 7 4 5 33 - 27 25
15. Касымпаша 16 7 4 5 28 - 22 25
16. Сивасспор 15 5 8 2 24 - 15 23
17. Гиресунспор 16 6 3 7 20 - 20 21
18. Алтай 15 5 2 8 16 - 20 17
19. Гёзтепе 17 4 2 11 17 - 25 14
20. Малатьяспор 0:0 15 3 3 9 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 16 10 4 2 29 - 14 34
2. Фенербахче 16 8 4 4 28 - 20 28
3. Аланьяспор 1:3 16 8 3 5 25 - 24 27
4. Адана Демирспор 16 6 5 5 23 - 21 23
5. Коньяспор 16 6 3 7 24 - 24 21
6. Истанбул Башакшехир 15 5 4 6 19 - 17 19
7. Сивасспор 16 5 3 8 18 - 25 18
8. Хатайспор 16 5 3 8 18 - 29 18
9. Фатих Карагюмрюк 16 5 2 9 15 - 32 17
10. Бешикташ 3:1 16 3 7 6 19 - 23 16
11. Касымпаша 16 4 4 8 21 - 25 16
12. Антальяспор 16 4 4 8 11 - 23 16
13. Гиресунспор 15 4 3 8 14 - 19 15
14. Галатасарай 15 3 5 7 18 - 27 14
15. Гёзтепе 15 3 4 8 20 - 30 13
16. Алтай 16 3 3 10 16 - 25 12
17. Кайсериспор 16 2 5 9 19 - 35 11
18. Малатьяспор 0:0 17 2 3 12 6 - 21 9
19. Газиантеп 0:0 16 1 3 12 10 - 29 6
20. Ризеспор 15 0 3 12 9 - 35 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Эрсой Эртугрул получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Трабзонспор
2.97
3.65
2.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Газиантеп 0:0 Трабзонспор онлайн

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