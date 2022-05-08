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  3. Бразилия: Серия A
Брагантино
0:1
Конец матча
Коринтианс
0'
0:1
55' Гол
Аугусто Ренато
67' Желтая карточка
Jadson 3
88' Желтая карточка
Bruno Melo
90' Желтая карточка
Gustavo Mosquito
90'+6
18
Cleiton
Schwengber
34
Уртадо
Хосе
2
Leonardo
Realpe
14
Kevin
Lomonaco
36
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
8
Эвангелиста
Лукас
7
Гимарайнс
Артур
30
Miguel
Silveira
dos
Santos
20
Bruno
Tubarao
9
Alerrandro
12
Кассио
Рамос
21
Рамуш
Рафаэл
4
Жил
Карлос
34
Рауль
Гонсалес
27
Bruno
Melo
37
Eduardo
Queiroz
24
Кантильо
Виктор
31
Gustavo
Mantuan
8
Аугусто
Ренато
10
Виллиан
Боргес
9
Roger
I
Брагантино
4-2-3-1
Коринтианс
4-2-3-1

История личных встреч

Брагантино
Коринтианс

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПА
1:0
СA
2:2
СA
1:2
ПА
0:0
СA
0:2
СA
0:0
ПА
0:2
П
2:0
П
3:2
П
0:1
ПА
0:1
КБ
3:1
КБ
1:0
П
0:2
П
2:2
CP
1:1
CP
1:1
CP
2:1
CP
0:1
СB
2:0
СB
1:1
CP
1:1

Результаты последних матчей

Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Брагантино 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Брагантино 2:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:1
Гойяс - Брагантино 1:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Жувентуде - Брагантино 2:2 Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Брагантино - Санту-Андре 1:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Итуано - Брагантино 2:0 Брагантино - Ботафого 2:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Новоризонтину - Брагантино 0:3 Брагантино - Агуа-Санта 2:0 Сан-Бернарду - Брагантино 1:0 Брагантино - Интер Лимейра 4:1 Ферровиария - Брагантино 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0
Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Понте-Прета 5:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Ботафого - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Сан-Бернарду 3:0 Коринтианс - Мирасол 2:1 Итуано - Коринтианс 2:3
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
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