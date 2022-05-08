0:1
Конец матча
0:1
55' ГолАугусто Ренато
67' Желтая карточкаJadson 3
88' Желтая карточкаBruno Melo
90' Желтая карточкаGustavo Mosquito
Ход матча
55'
59'
67'
68'
88'
90'
34
Уртадо
Хосе
36
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
12
Кассио
Рамос
21
Рамуш
Рафаэл
27
Bruno
Melo
9
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
-
17 Уртадо ХанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Renan Victor
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
21 Рамуш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
-
33 João Victor6
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Брагантино
Коринтианс
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Брагантино 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Брагантино 2:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:1
Гойяс - Брагантино 1:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Жувентуде - Брагантино 2:2 Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Брагантино - Санту-Андре 1:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Итуано - Брагантино 2:0 Брагантино - Ботафого 2:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Новоризонтину - Брагантино 0:3 Брагантино - Агуа-Санта 2:0 Сан-Бернарду - Брагантино 1:0 Брагантино - Интер Лимейра 4:1 Ферровиария - Брагантино 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0
Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Понте-Прета 5:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Ботафого - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Сан-Бернарду 3:0 Коринтианс - Мирасол 2:1 Итуано - Коринтианс 2:3