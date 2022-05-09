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  3. Бразилия: Серия A
Форталеза
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
15' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
16' Желтая карточка
Коста Диего
45' Желтая карточка
Igor Gomes
0:1
57' Гол
Лусиано Невес
1:1
69' Гол
Picachu
84' Желтая карточка
Лусиано Невес
88' Желтая карточка
Picachu
90'+6
23
Max
Walef
6
Brayan
Ceballos
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
22
Picachu
15
Фелипе
17
Jose
Welison
29
Juninho
Capixaba
25
Лима
Лукас
III
21
Moises
Vieira
18
Ромеро
Сильвио
19
Жандрей
13
Рафинья
Марсио
5
Арболеда
Роберт
4
Коста
Диего
34
Welington
20
Andres
Colorado
25
Rodrigo
Nestor
26
Igor
Gomes
28
Андерсон
Андре
12
Alisson
II
9
Кальери
Хонатан
Форталеза
3-4-1-2
Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Сан-Паулу

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:1
К
3:1
К
2:2
СA
0:1
СA
2:3
К
2:2
К
3:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1
Форталеза - Caucaia EC 4:0 Caucaia EC - Форталеза 0:0 Депортиво Кали - Форталеза 1:3 Форталеза - Витория 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Форталеза - Тигрес Богота 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Валледупар - Форталеза 1:1 Форталеза - Коло-Коло 1:2 Форталеза - Кортулуа 1:0 Форталеза - Спорт Ресифи 1:0 Форталеза - Бока Хуниорс Кали 3:1 Спорт Ресифи - Форталеза 1:1 Кортулуа - Форталеза 0:1 Бояка Чико - Форталеза 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Брагантино - Сан-Паулу 1:1
Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 4:1 Сан-Паулу - Ботафого 2:1 Сан-Паулу - Манаус 2:0 Мирасол - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Агуа-Санта - Сан-Паулу 1:2 Кампиненсе - Сан-Паулу 0:0
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Игор Гомес получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Andres Colorado уходит с поля. Pablo Maia выходит вместо него
    • Желтая карточка
      16'
      Коста Диего получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Марсело Консейсао получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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