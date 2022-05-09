15' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
16' Желтая карточкаКоста Диего
45' Желтая карточкаIgor Gomes
0:1
57' ГолЛусиано Невес
1:1
69' ГолPicachu
84' Желтая карточкаЛусиано Невес
88' Желтая карточкаPicachu
Ход матча
16'
45'
57'
0:1
59'
69'
1:1
70'
82'
84'
88'
23
Max
Walef
4
Тити
22
Picachu
15
Фелипе
17
Jose
Welison
19
Жандрей
34
Welington
26
Igor
Gomes
12
Alisson
II
- Основной состав
-
23 Max WalefВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Igor Torres
-
11 Romarinho3
-
8 Jussa
-
-
14 Ronald
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
19 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 WelingtonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Alisson IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Pablo Maia
-
-
-
16 Leo XV
-
88 Patrick I
-
-
23 Eder1
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Форталеза
Сан-Паулу
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1
Форталеза - Caucaia EC 4:0 Caucaia EC - Форталеза 0:0 Депортиво Кали - Форталеза 1:3 Форталеза - Витория 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Форталеза - Тигрес Богота 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Валледупар - Форталеза 1:1 Форталеза - Коло-Коло 1:2 Форталеза - Кортулуа 1:0 Форталеза - Спорт Ресифи 1:0 Форталеза - Бока Хуниорс Кали 3:1 Спорт Ресифи - Форталеза 1:1 Кортулуа - Форталеза 0:1 Бояка Чико - Форталеза 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Брагантино - Сан-Паулу 1:1
Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 4:1 Сан-Паулу - Ботафого 2:1 Сан-Паулу - Манаус 2:0 Мирасол - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Агуа-Санта - Сан-Паулу 1:2 Кампиненсе - Сан-Паулу 0:0