Стадион: ААМИ Парк
2:0
Второй тайм: 50'
1:0
3' Гол в свои воротаСаттон Сэм
2:0
10' ГолМакларен Джейми
30' Желтая карточкаНэббаут Эндрю
Ход матча
3'
1:0
10'
2:0
30'
23
Тилио
Марко
20
Сэил
Оливер
33
Finn
Surman
6
Пейн
Тим
18
Уэйн
Бен
19
Саттон
Сэм
36
Riley
Bidois
88
Хупер
Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Нападающий
-
38 Jordan Bos
-
34 Jordon Hall
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
33 Finn SurmanЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
18 Уэйн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
-
36 Riley BidoisНападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
-
16 Фентон ЛуисПолузащитник
-
40 Alex Paulsen
-
-
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
35 матчей
45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
15 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|14 (2)
|0.61
|Леки Мэттью
|7
|0.3
|Нэббаут Эндрю
|5
|0.22
|Беренгер Флорен
|4
|0.17
|Тилио Марко
|4
|0.17
|Гуд Кёртис
|3
|0.13
|Меткалф Коннор
|2
|0.09
|Дженкинсон Карл
|2
|0.09
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.04
|Борджес Рафаэл
|1
|0.04
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Гриффитс Ростин
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Sandoval
|5 (1)
|0.21
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.17
|Хупер Гэри
|4 (1)
|0.17
|Уэйн Бен
|4
|0.17
|Пископо Рено
|4 (1)
|0.17
|Болл Дэвид
|2
|0.08
|Саттон Сэм
|1
|0.04
|Вуттон Скотт
|1
|0.04
|Nicholas Pennington
|1
|0.04
|Benjamin Old
|1
|0.04
|Руфер Алекс
|0
|0
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|7
|0
|Нэббаут Эндрю
|5
|0
|О'Нил Эйден
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Рейш Нуну
|3
|1
|Беренгер Флорен
|4
|0
|Гуд Кёртис
|2
|1
|Макларен Джейми
|2
|1
|Дженкинсон Карл
|3
|0
|Тилио Марко
|3
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Стоукс Керрин
|2
|0
|Jordan Bos
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Цолаковски Стефан
|1
|0
|Taras Gomulka
|1
|0
|Jordon Hall
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|7
|0
|Nicholas Pennington
|6
|0
|Фентон Луис
|3
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Joshua Laws
|3
|0
|Вуттон Скотт
|2
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Сэил Оливер
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|МакГэрри Джеймс
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Finn Surman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
2
11%
1
13%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
7
37%
0
0%
31-45
5
26%
3
38%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Пропущено
17
25
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
24%
4
16%
1-15
5
29%
29%
3
12%
16-30
2
12%
1
4%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
3
18%
6
24%
61-75
2
12%
6
24%
76-90
Забито
23
20
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
12 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
3
13%
5
25%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
6
26%
1
5%
46-60
7
30%
5
25%
61-75
4
17%
3
15%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
5
28%
6
32%
76-90
Забито
42
28
16 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 14
2 Не забивали 6
2
5%
2
7%
1-15
4
10%
7
25%
16-30
10
24%
5
18%
31-45
11
26%
4
14%
46-60
10
24%
7
25%
61-75
5
12%
3
11%
76-90
Пропущено
35
44
20 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 34
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 19
7
20%
4
9%
1-15
8
23%
4
9%
16-30
5
14%
2
5%
31-45
4
11%
10
23%
46-60
4
11%
12
27%
61-75
7
20%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2:0
|23
|13
|7
|3
|50 - 29
|46
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|0:2
|24
|11
|3
|10
|28 - 46
|36
|4.
|Централ Кост Маринерс
|21
|10
|4
|7
|42 - 30
|34
|5.
|Аделаида Юнайтед
|20
|9
|6
|5
|32 - 24
|33
|6.
|Вестерн Юнайтед
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|7.
|Ньюкасл Джетс
|21
|7
|5
|9
|37 - 34
|26
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|21
|6
|6
|9
|29 - 41
|24
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|5
|7
|20 - 22
|17
|11.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|12.
|Брисбен Роар
|19
|4
|3
|12
|16 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|0:2
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Мельбурн Сити
|2:0
|12
|6
|4
|2
|23 - 15
|22
|3.
|Централ Кост Маринерс
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|4.
|Аделаида Юнайтед
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|5.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|6.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|8.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|9.
|Брисбен Роар
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2:0
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|0:2
|11
|3
|1
|7
|9 - 26
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|9.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1