  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Мельбурн Сити
2:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Саттон Сэм
2:0
10' Гол
Макларен Джейми
30' Желтая карточка
Нэббаут Эндрю
54' Желтая карточка
Тилио Марко
2:1
54' Гол
Уэйн Бен
56' Желтая карточка
Макларен Джейми
81' Желтая карточка
Пископо Рено
83' Желтая карточка
Дженкинсон Карл
90' Желтая карточка
Уэйн Бен
90'+5
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
4
Рейш
Нуну
5
Гриффитс
Ростин
3
Джеймисон
Скотт
16
Taras
Gomulka
18
Меткалф
Коннор
15
Нэббаут
Эндрю
23
Тилио
Марко
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
20
Сэил
Оливер
33
Finn
Surman
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
18
Уэйн
Бен
13
Nicholas
Pennington
34
Jackson
Manuel
19
Саттон
Сэм
36
Riley
Bidois
88
Хупер
Гэри
8
Benjamin
Old
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

35 матчей

45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
15 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

0:6
КФ
0:0
2:2
2:3
1:0
3:2
3:2
1:0
2:0
2:1
2:1
1:0
1:5
2:1
0:1
3:0
2:1
3:1
КФ
5:1
0:2
0:0
0:0
0:0
0:0
2:2
0:5
0:1
1:0
3:2
1:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 14 (2) 0.61
Леки Мэттью 7 0.3
Нэббаут Эндрю 5 0.22
Беренгер Флорен 4 0.17
Тилио Марко 4 0.17
Гуд Кёртис 3 0.13
Меткалф Коннор 2 0.09
Дженкинсон Карл 2 0.09
Аткинсон Натаниэль 1 0.04
Борджес Рафаэл 1 0.04
Джеймисон Скотт 0 0
Рейш Нуну 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Гриффитс Ростин 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Sandoval 5 (1) 0.21
Уэйн Бен 5 0.21
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.17
Хупер Гэри 4 (1) 0.17
Пископо Рено 4 (1) 0.17
Болл Дэвид 2 0.08
Саттон Сэм 1 0.04
Вуттон Скотт 1 0.04
Nicholas Pennington 1 0.04
Benjamin Old 1 0.04
Руфер Алекс 0 0
МакГэрри Джеймс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 7 0
Нэббаут Эндрю 5 0
О'Нил Эйден 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Рейш Нуну 3 1
Макларен Джейми 3 1
Беренгер Флорен 4 0
Дженкинсон Карл 4 0
Тилио Марко 4 0
Гуд Кёртис 2 1
Леки Мэттью 2 0
Геллоуэй Скотт 2 0
Гловер Том 2 0
Стоукс Керрин 2 0
Jordan Bos 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Цолаковски Стефан 1 0
Taras Gomulka 1 0
Jordon Hall 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 7 0
Nicholas Pennington 6 0
Фентон Луис 3 0
Руфер Алекс 3 0
Joshua Laws 3 0
Вуттон Скотт 2 0
Пейн Тим 2 0
Сэил Оливер 2 0
Пископо Рено 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Уэйн Бен 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Сотирио Джошуа 1 0
МакГэрри Джеймс 1 0
Walter Sandoval 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Finn Surman 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
3
15%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
7
35%
0
0%
31-45
5
25%
4
40%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Пропущено

19
26
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
26%
5
19%
1-15
5
26%
3
12%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
3
16%
6
23%
61-75
2
11%
6
23%
76-90

Забито

23
20
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
13 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
3
13%
5
25%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
6
26%
1
5%
46-60
7
30%
5
25%
61-75
4
17%
3
15%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
5
28%
6
32%
76-90

Забито

43
30
17 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 15
2 Не забивали 6
3
7%
3
10%
1-15
4
9%
7
23%
16-30
10
23%
5
17%
31-45
11
26%
5
17%
46-60
10
23%
7
23%
61-75
5
12%
3
10%
76-90

Пропущено

37
45
21 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 20
8
22%
5
11%
1-15
8
22%
4
9%
16-30
5
14%
2
4%
31-45
5
14%
10
22%
46-60
4
11%
12
27%
61-75
7
19%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 23 13 7 3 50 - 30 46
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 24 11 3 10 29 - 46 36
4. Централ Кост Маринерс 21 10 4 7 42 - 30 34
5. Аделаида Юнайтед 20 9 6 5 32 - 24 33
6. Вестерн Юнайтед 20 8 6 6 26 - 25 30
7. Ньюкасл Джетс 21 7 5 9 37 - 34 26
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 21 6 6 9 29 - 41 24
10. Вестерн Сидней Уондерерс 16 4 5 7 20 - 22 17
11. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
12. Брисбен Роар 19 4 3 12 16 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Мельбурн Сити 12 6 4 2 23 - 16 22
3. Централ Кост Маринерс 10 6 2 2 22 - 14 20
4. Аделаида Юнайтед 12 6 2 4 21 - 14 20
5. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
6. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
7. Макартур 10 4 3 3 14 - 16 15
8. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
9. Брисбен Роар 11 4 2 5 13 - 16 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 13 4 4 5 15 - 18 16
4. Централ Кост Маринерс 11 4 2 5 20 - 16 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Веллингтон Феникс 11 3 1 7 10 - 26 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 9 2 3 4 13 - 14 9
9. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 10 1 3 6 10 - 19 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      30'
      Нэббаут Эндрю получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Sam Sutton уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     