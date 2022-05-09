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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион: Зрители: 714
Рёуфосс
2:0
Конец матча
Брюне
0'
1:0
15' Гол
Хауген Херман
36' Желтая карточка
Henning Romslo
59' Желтая карточка
Браттбакк Филип
61' Желтая карточка
Bjarte Langeland
2:0
72' Гол
Arnar Thor Gudjonsson
81' Желтая карточка
Arnar Thor Gudjonsson
82' Желтая карточка
Paal Aamodt
90'+5
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
27
Хауген
Херман
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
11
Nicolai
Fremstad
7
Emile
Dadjo
22
Карлсбакк
Маркус
6
Haakon
Butli
Hammer
20
Gard
Simenstad
26
Браттбакк
Филип
8
Markus
Johnsgaard
15
Markus
Aanesland
12
Хадая
Элиас
5
Балдвинссон
Рогви
19
Tobias
Guddal
45
Christian
Roeer
2
Ротихеуг
Оливер
14
Daniel
Hermansson
6
Henning
Romslo
16
Andreas
Dybevik
10
Robert
Undheim
17
Sigurd
Groenli
9
Arne
Gunnes
Рёуфосс
4-3-3
Брюне
4-4-2

История личных встреч

Рёуфосс
Брюне

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
3:1
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
5:1
А
1:1

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0
Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Улленсакер-Киса - Рёуфосс 0:2 Хам-Кам - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - КФУМ 5:1 Согндаль - Рёуфосс 2:1
Брюне
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Мьёндален - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2
Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2 Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2 Брюне - Рёуфосс 3:1 КФУМ - Брюне 0:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль - Брюне 0:0 Брюне - Мольде 1:4 Брюне - Старт 4:2 Хам-Кам - Брюне 3:0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Хеннинг Ромсло получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Хауген Херман бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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