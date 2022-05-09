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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Согндаль
1:1
Первый тайм: 32'
Конгсвингер
0'
0:1
6' Гол
Jesper Grundt
1:1
26' Гол
Mathias Blaarud
31' Желтая карточка
 32'

Ход матча

6'
0:1
Jesper Grundt
14'
Mathias Blaarud
Фло Пер-Эгиль
 
26'
Mathias Blaarud
(Йоунссон Йоунатан)
1:1
31'
 
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Конгсвингер
1.82
3.88
4.16
Все Коэффициенты
1
Фей
Рензе
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
26
Andreas
van
der
Spa
4
Росет
Мартин-Уве
13
Фло
Пер-Эгиль
7
Йоунссон
Йоунатан
19
Матисен
Ульрик
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
11
Ховен
Андреас
18
Kristoffer
Hoven
15
Kristoffer
Nessoe
1
Стрёмберг
Август
2
Trace
Murray
16
Стейринг
Пер-Магнус
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
11
Sander
Marthinussen
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Martin
Hoel
Andersen
26
Брингакер
Матиас
Согндаль
4-4-2
Конгсвингер
4-3-1-2

История личных встреч

Согндаль
Конгсвингер

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
5:2
ПД
0:0
ТПМ
1:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
NPO
3:1
А
1:2
А
0:2
КН
3:0
А
4:3
А
2:4

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0
Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Дьерв 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Согндаль - Брюне 0:0
Конгсвингер
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0
Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Конгсвингер - Волеренга-2 2:0 Альта - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Мосс 5:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Mathias Blaarud бьет в цель!
  • 14'
    Фло Пер-Эгиль уходит с поля. Mathias Blaarud выходит вместо него
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Jesper Grundt бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Конгсвингер
1.82
3.88
4.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Согндаль 1:1 Конгсвингер онлайн

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