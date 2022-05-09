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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Ранхейм
0:0
Первый тайм: 31'
Стабек
0'
25' Желтая карточка
Пигнатель-Енссен Николас
31'

Ход матча

25'
 
Пигнатель-Енссен Николас
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
Стабек
3.70
4.00
2.26
Все Коэффициенты
1
Magnus
Lenes
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Daniel
Kvande
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
21
Adrian
Bartel
7
Региниуссен
Мадс
6
Jacob
Tromsdal
8
Ruben
Kristensen
Alte
22
Солли
Сиверт
10
Vegard
Oestraat
Erlien
15
Erik
Toenne
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
3
Несс Николай
4
Вангберг
Симен
5
Пигнатель-Енссен
Николас
19
Вернерссон
Виктор
10
Геэльмуйден
Херман
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
11
Хансен
Корнелиус
23
Эдвардсен
Оливер
Ранхейм
4-3-3
Стабек
5-3-2

История личных встреч

Ранхейм
Стабек

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

Т
0:2
Т
0:0
Т
3:2
Т
4:1
ПД
1:1
ПД
4:1

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брюне - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Гроруд 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4
Ранхейм - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Брюне 2:4 Старт - Ранхейм 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Осане 2:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Ранхейм - Улленсакер-Киса 5:1
Стабек
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3
Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
Стабек
3.70
4.00
2.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ранхейм 0:0 Стабек онлайн

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